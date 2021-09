PSG : Messi, Verratti et Donnarumma titulaires contre City

Léo Messi et Marco Verratti sont suffisamment remis pour débuter face à Manchester City. Premier match de Ligue des champions pour Donnarumma.

Mauricio Pochettino a tranché. Paris s'apprête à disputer ce qui s'apparente à son plus gros match jusqu'à présent cette saison au Parc des Princes face à son bourreau de la saison dernière en Ligue des champions : Manchester City.

Une rencontre d'autant plus déterminante que les Parisiens ont concédé le nul à Bruges en ouverture et se sont donc mis une pression supplémentaire. Heureusement pour le technicien argentin, il pourra compter sur deux retours majeurs dans son onze de départ : Marco Verratti et Lionel Messi, qui débuteront tous les deux.

L'Italien sera accompagné d'Idrissa Gueye et Ander Herrera dans un milieu de terrain à trois pour tenter d'offrir une certaine maîtrise du jeu au club de la capitale. Devant, Messi sera lui aligné aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé dans une attaque absolument effrayante.

La grosse incertitude concernait le poste de gardien, où Gianluigi Donnarumma a été préféré à Keylor Navas en tant que dernier rempart du PSG. L'Italien disputera ainsi le tout premier match de sa carrière dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, lui qui ne s'était jamais qualifié avec l'AC Milan.

L'article continue ci-dessous

A noter qu'en défense, les deux recrues dans les couloirs Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont toutes les deux alignées d'entrée et viendront apporter un poids offensif supplémentaire aux Rouge et Bleu. Marquinhos et Presnel Kimpembe formeront sans surprise la charnière centrale.

En face, Pep Guardiola n'a pas réservé beaucoup de surprises dans son équipe de départ, si ce n'est la titularisation de Riyad Mahrez, qui avait inscrit trois des quatre buts des Citizens face à Paris en demi-finales la saison dernière, devenant l'un des grands artisans de l'élimination parisienne.

Aymeric Laporte sera là en défense centrale aux côtés de Ruben Dias, Bernardo Silva, Kevin de Bruyne, Raheem Sterling et Jack Grealish débuteront également dans le secteur offensif impressionnant des champions d'Angleterre en titre. Très larges vainqueurs du RB Leipzig il y a deux semaines pour leur entrée en lice (6-3), les Skyblues voudront frapper fort face à un concurrent direct pour la victoire finale.