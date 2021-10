PSG : Messi à Paris, "une bonne surprise" juge Ronaldinho

Dans un entretien accordé au Parisien, Ronaldinho s'est dit heureux de voir son ami Lionel Messi évoluer dans le club de ses débuts en Europe.

Présent dans les travées du Parc des Princes mardi soir, Ronaldinho a pu s'offrir de belles retrouvailles avec les supporters. L'ancien joueur du club, aussi passé par le FC Barcelone et l'AC Milan durant sa riche carrière, a surtout assisté à la victoire poussive du Paris Saint-Germain contre les Allemands du RB Leipzig (3-2), en C1.

Les buts parisiens ont été inscrits par Lionel Messi (x2) et Kylian Mbappé. Ancien partenaire de la Pulga au FC Barcelone, Ronaldinho s'est félicité de voir l'international argentin évoluer dans ce club si particulier pour lui. "Je suis très heureux de le voir dans le club de mes débuts en Europe. Ce n’est pas une chose que je pensais voir ! (rires) J’étais persuadé qu’il finirait sa carrière à Barcelone. Et, pour moi, ça a été une surprise. Comme j’aime beaucoup le PSG, ça a été une bonne surprise mais je n’aurais jamais pensé le voir évoluer ailleurs qu’à Barcelone", a ainsi confié le Brésilien dans un entretien exclusif accordé au Parisien. Neymar, son compatriote et ami, était lui absent.

"On passe tous par des périodes difficiles"

Mais les deux hommes, apparus proches dans les tribunes du Parc des Princes, se sont consolés en passant une partie de la soirée ensemble. Ronaldinho, qui se reconnaît en Neymar, a d'ailleurs défendu le milieu offensif auriverde, moins performant ces dernières semaines. "On passe tous par des périodes difficiles. Mais je pense que tout le monde au Brésil sait que, lui, c’est le plus grand joueur aujourd’hui. C’est juste que, quand les choses ne vont pas bien, c’est plus difficile pour lui. Parce que c’est le plus grand. Donc c’est normal : quand les choses vont bien, tout va bien. Mais quand les choses ne vont pas bien, il y a plus de pression sur lui", a analysé l'ancien dribbleur.

Enfin, Ronaldinho a insisté sur un point : Messi et Neymar sont plus que de simples connaissances, ce sont des amis. "On a joué ensemble. Et ce sont des copains. Ce n’est pas une histoire d’idole ou de fan. C’est une histoire de copains, et même de très bons amis. Toutes les fois où j’ai l’opportunité d’être avec eux, c’est toujours un moment très spécial". Pour rappel, le natif de Porto Alegre s'est aussi confié au sujet de Kylian Mbappé, qu'il pense amené à remporter un Ballon d'Or durant sa carrière.