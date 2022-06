PSG : Messi à l'affiche de la comédie dramatique "Los Protectores"

L'Argentin va troquer les crampons contre un costume d'acteur avec un rôle dans la comédie populaire l'année prochaine.

Lionel Messi a l'habitude de faire le spectacle sur le terrain, mais la star du Paris Saint-Germain est sur le point de mettre ses compétences à l'épreuve de manière très différente après avoir révélé qu'il allait apparaître dans une série télévisée.

Une apparition dans Los Protectores pour Messi

La star argentine va jouer dans Los Protectores, une série réalisée dans son pays natal, après avoir temporairement troqué les crampons pour les lumières du petit écran.

Avec une Coupe du monde en vue au Qatar et une année supplémentaire de contrat au Parc des Princes, les fans n'ont pas à craindre que ce soit la fin d'une carrière très réussie - mais l'attaquant pourrait bien avoir une autre touche magique dans les mains.

L'Argentin apparaîtra dans la deuxième saison de Los Protectores, une comédie dramatique qui suit le destin de trois agents de football qui, pour éviter la faillite, s'allient pour représenter une grande star internationale.

Messi devrait avoir un petit rôle dans la production mondiale, qui sera diffusée en 2023, et il a pu tourner ses scènes tout en jouant à Paris, impressionnant les acteurs jouant avec lui.

"Il nous a vraiment tous surpris, non seulement par sa qualité en tant que personne mais aussi par sa qualité d'acteur", a déclaré l'acteur Andres Parra.

L'article continue ci-dessous

Pas le premier footballeur à apparaître dans le petit écran

Messi est loin d'être la première superstar du football à prendre du temps sur son emploi du temps chargé pour un rôle à la télévision - en fait, il n'est même pas le premier joueur du PSG.

Son ancien coéquipier au FC Barcelone, Neymar, a fait une apparition mémorable dans la série à succès Money Heist, diffusée sur Netflix, tandis que David Beckham a joué un bref rôle dans une émission spéciale de charité de la populaire sitcom britannique Only Fools and Horses.

En remontant encore plus loin dans le temps, Graeme Souness, la légende de Liverpool, est apparu dans la série dramatique de la BBC2 Boys from the Blackstuff, alors qu'il jouait dans le Merseyside.