PSG, Mbappé : "Pas de filtre moi et Neymar"

Après son retour à la compétition, l’attaquant du PSG s’est félicité de l’entente qu’il a avec son coéquipier brésilien.

Un peu plus d’un mois après avoir été arrêté pour cause de blessure, Kylian Mbappé a retrouvé les terrains ce samedi, lors du match du PSG contre . Et ce fut un retour gagnant. Lancé à l’heure du jeu, il a contribué à la victoire des siens, en délivrant la passe décisive à Neymar pour l’unique réalisation de la partie.

Au coup de sifflet final, dans la zone mixte de Matmut Atlantique, le natif de Bondy s’est réjoui de la manière dont s’est déroulé son come-back : « Ça fait du bien. Cinq semaines, c'était quand même long. C'est le début du retour. Il s'agissait de ne pas rechuter (…) En entrant, je me suis dit qu'il faut aider l'équipe à gagner. On était à 0-0. C'était fermé. Il fallait essayer de faire quelque chose pour qu'on l'emporte». Souvent recherché par ses coéquipiers, l’ancien monégasque aurait pu lui-même trouver la faille dans ce match. Mais il a manqué d’adresse dans le dernier geste. « Il y aurait pu y avoir des buts, mais il y a eu la passe pour Neymar. On a gagné. C'est de bon augure pour la suite », a-t-il tempéré.

« Ma relation avec Neymar n’a jamais changé »

Lors des prochains matches, Paris va aussi récupérer Edinson Cavani. Le club de la capitale retrouvera toute sa force de frappe. En attendant, Mbappé se réjouit déjà de pouvoir évoluer de nouveau avec son compère brésilien. « Ma relation avec Neymar, il n'y avait aucune raison pour qu’elle change. Il y a des choses qui ont été dites et faites, mais notre relation a toujours été basée sur l'honnêteté et l'admiration, a-t-il assuré. Il n'y a pas de filtre entre nous. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on se le dit. Et c'est ce qui fait le charme de notre relation ». À la question ensuite si l’équipe est plus forte avec le duo qu’il compose avec l’ex-Barcelonais, il a répondu avec le sourire : « c’est aux autres qu’il faut le demander, mais je pense que oui ».

Enfin, et avant de monter dans le bus parisien, l’international tricolore n’a pas manqué d’évoquer la période de repos forcé qu’il a vécue. Il a reconnu que c’était « difficile » à vivre. « Je me disais comment ça se faisait que je me suis blessé comme ça. Je croyais avoir tout bien fait. Quand vous ne pouvez pas expliqué, c'est compliqué. Et quand l'équipe perd, ça vous affecte encore plus. Mais il ne fallait pas se précipiter », a-t-il ajouté.