PSG - Mbappé, Paredes et Florenzi absents contre Lens

Mauricio Pochettino a convoqué un groupe de 21 joueurs pour la réception de Lens ce samedi, sans Kylian Mbappé notamment.

Trois jours après sa demi-finale aller de Ligue des champions perdue face à Manchester City, le PSG doit déjà se concentrer à nouveau sur la Ligue 1. Les Parisiens n'ont pas de marge, eux qui sont deuxièmes à un point de Lille et cinq devant Lyon et la quatrième place.

S'ils veulent continuer à défendre leur titre, les Rouge et Bleu n'ont pas le droit à l'erreur ce samedi (17h) au Parc des Princes contre Lens, l'un des plus belles surprises de cette saison de championnat et qui pourrait obtenir une qualification européenne pour la saison prochaine.

Une rencontre particulièrement importante pour laquelle Mauricio Pochettino devra en particulier se passer de Kylian Mbappé, victime d'une douleur à la jambe face aux Skyblues.

"On espère que cela n'est pas grave et qu'il pourra revenir vite. C'est un joueur important pour nous et cela a toujours de l'impact pour l'équipe. Mais j'ai des joueurs capables de le remplacer et j'espère qu'ils feront une bonne performance samedi pour nous rapprocher de la victoire", a confié l'Argentin vendredi en conférence de presse.

Le groupe parisien pour #PSGRCL ! 📋🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 1, 2021

"On en a parlé avec le staff médical, le secteur de la performance et lui. Je l'ai vu presque en train de voler contre Metz tellement il était bien. Il n'avait pas jouer contre Angers, le match d'avant. Mais il a reçu un coup qui aurait pu intervenir à n'importe quel moment du match. Cela peut arriver. Ce n'est pas un problème grave mais cela a crée un déséquilibre musculaire au mollet. On avait un Kylian Mbappé à son meilleur niveau physique."

L'article continue ci-dessous

Plusieurs autres absents seront à déplorer dans le camp parisien, à commencer par Leandro Paredes, mais également Alessandro Florenzi, ménagé en vue du match retour de mardi soir à l'Etihad Stadium. Juan Bernat, quant à lui, n'a toujours pas repris le chemin de la compétition.

En revanche, le reste de l'effectif sera disponible, à commencer par Neymar. Touché au bras face aux hommes de Pep Guardiola, le Brésilien disputera un deuxième match de championnat consécutif, une semaine après son retour de suspension à Metz.

Di Maria, Icardi, Kean, Draxler ou encore Sarabia seront également présents dans le secteur offensif pour tenter de mener Paris vers une victoire précieuse à quatre journées de la fin.