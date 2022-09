PSG : Mbappé, Messi, Neymar, Galtier... Fabian Ruiz se confie sur ses débuts à Paris

Titulaire pour la première fois à Lyon dimanche, Fabian Ruiz poursuit son adaptation au PSG, qu'il a rejoint en fin de mercato.

Arrivé cet été pour renforcer l'entrejeu parisien, Fabian Ruiz continue de s'acclimater à son nouvel environnement du côté de Paris.

"Mbappé, Messi et Neymar sont des gars normaux"

Après avoir quitté Naples, le milieu de terrain espagnol côtoie désormais Mbappé, Messi et Neymar dans le club de la capitale, un grand changement pour lui.

"Au début, c'est impressionnant de voir les meilleurs joueurs ensemble, de savoir que l'on va échanger avec eux, que l'on va vivre avec eux au quotidien", a-t-il confié dans une interview à El Pais.

"C’est un privilège. Et en même temps, ce sont des gars normaux. Ils se comportent comme tels."

Lancé d'entrée par Christophe Galtier pour la première fois à Lyon, l'international espagnol aura l'occasion d'enchaîner après la trêve en raison de la suspension de Marco Verratti.

"Galtier m'a expliqué sa manière de jouer, résolument offensive"

Venu à Paris pour passer un nouveau cap, le milieu de terrain aura fort à faire pour s'imposer dans un secteur de jeu qui compte l'Italien mais également un Vitinha excellent depuis son arrivée ou encore Renato Sanches.

"Il était impossible de dire non à un club comme le PSG, par rapport au projet, au club et à son histoire", assure-t-il pour justifier son choix.

"Il me restait encore un an de contrat, Naples et moi étions intéressés par un transfert. Mes agents m'ont appelé pour m'informer que le PSG était intéressé, puis j'ai parlé à Luis Campos qui m'a expliqué le projet.

"Plus tard, j'ai également parlé avec l'entraîneur Christophe Galtier, qui m'a expliqué sa façon de jouer, résolument offensive, ses idées. Ces conversations ont été très agréables, elles m'ont donné confiance, cette envie d'être ici avec eux, de travailler ensemble."