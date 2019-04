PSG - Mbappé ménagé contre Nantes

La liste des absents pour le déplacement du Paris Saint-Germain à Nantes était déjà conséquente et elle s'est encore élargie.

En effet, l'attaquant international français Kylian Mbappé n’a pas été retenu pour disputer cette rencontre décalée de la 28eme journée de . Et il ne s'agit pas de n'importe quelle rencontre.

PSG, Tuchel : "Non, je ne suis pas en colère"

Car oui, ce match pourrait permettre au club parisien d’enfin assurer son titre de champion de retardé d'abord par un nul indigent contre (2-2) puis par une défaite cuisante à , premier poursuivant des Parisiens (5-1) en championnat lors du weekend.

L’ancien monégasque avait été touché au genou, dimanche, dans le nord, mais il n’avait pas été remplacé. À noter, fait rare, que l'absence du champion du monde n’a pas été citée par son coach Thomas Tuchel, en conférence de presse, au moment où l'ancien coach de Dortmund a livré la liste de joueurs indisponibles.

On se souvient que Tuchel s'était plaint devant les médias du manque de joueurs dont le PSG souffre cette saison au terme du match à Lille. Ce mardi, en conférence de presse, le boss parisien est revenu sur ses propos tenus à chaud selon lui :

"Je ne suis pas en colère, nous travaillons dur, tous ensemble, le staff, les médecins, les kinés. On doit réfléchir à chaque blessure individuellement. C‘est une situation difficile mais je ne suis pas en colère. Ni envers les médias, ni envers qui que ce soit. Mais il fallait dire la vérité, on manque de joueurs. C’est notre faute car on n’a fait que de gagner mais cette situation perdure depuis le mois de janvier. Si des joueurs manquent, les autres joueurs doivent prendre plus de responsabilités et donc ils sont fatigués mentalement et physiquement.", avait-il confié.

"C’est notre objectif de confirmer notre titre. On a eu la possibilité contre Strasbourg, malheureusement ce n’est pas arrivé, comme à Lille. Je ne sais pas si c’est la situation la plus difficile à laquelle je suis confronté depuis mon arrivée. Il y a toujours des situations difficiles, on doit toujours régler des détails. On doit rester sur le bon chemin. On a perdu un match mais je suis calme.", avait encore ajouté Tuchel.

Pour rappel, plusieurs jeunes élements vont venir grossir les rangs du groupe parisien qui voyagera à , dont les petits nouveaux Metehan Guclu, Éric Junior Dina Ebimbe et Isaac Hemans.