PSG : Mbappé, Icardi et Kimpembe à l'entraînement avant Clermont

Malgré une attaque décimée par les absences, Mauricio Pochettino devrait pouvoir compter sur l'international français contre le promu en L1.

Quel sera le onze parisien aligné par Mauricio Pochettino, samedi face à Clermont ? La trêve internationale a apporté son lot de mauvaises nouvelles et de doutes.

Brésiliens et Argentins ont disputé un match qualificatif pour la Coupe du monde 2022 dans la nuit de jeudi à vendredi et ont rapidement pris un avion après leurs rencontres respectives.

Avec un retour prévu aujourd'hui, il semble compliqué de les voir dans le groupe. Et surtout d'enchaîner un match moins de 48 heures après un autre et avec le décalage horaire induit. Le constat est le même pour Keylor Navas, revenu hier de sélection et qui n'était pas à l'entraînement vendredi matin.

Kimpembe pourrait souffler

Mais juste avant la rencontre de Clermont, quelques bonnes nouvelles ont été confirmées. Kylian Mbappé, qui a repris la course mercredi, était bien là, tout sourire. Pareil pour Mauro Icardi. Victime d'une entorse acromio-claviculaire, son retour à l'entraînement collectif était pourtant estimé à 3 ou 4 semaines, le 20 août.

Sorti contre la Finlande, Presnel Kimpembe était aussi à l'entraînement collectif du PSG. De bonne humeur, le défenseur a été rassuré par les examens et a simplement reçu un coup lors du dernier match des Bleus. Selon nos informations, la tendance est plutôt à ce qu'il ne démarre pas demain. Voire à ce qu'il soit laissé au repos après avoir disputé les trois rencontres des Bleus.

Pour pallier le manque d'attaquant en prévision du match de L1, Mauricio Pochettino a de nouveau fait appel au jeune Sekou Yansané. Le jeune attaquant, auteur d'un triplé avec les U19 face à Orléans le 5 septembre, s'entraîne depuis plusieurs jours avec les pros et devrait faire sa première apparition avec le groupe samedi.