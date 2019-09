PSG - Mbappé et Icardi remplaçants à Bordeaux

De retour dans le groupe, Kylian Mbappé et Mauro Icardi sont sur le banc ce samedi à Bordeaux (17h30). Di Maria, Sarabia et Neymar débutent devant.

Le PSG doit tenter de se relancer ce samedi à (17h30) après s'être incliné sur sa pelouse contre Reims en milieu de semaine (0-2). Pour cela, Thomas Tuchel a choisi de reconduire son système en 4-3-3 mais sans Kylian Mbappé ni Mauro Icardi au coup d'envoi.

Le trio d'attaque sera composé de Neymar, Angel Di Maria et Pablo Sarabia tandis que Marquinhos et Verratti font leur retour dans le XI de départ au milieu, de même que Thiago Silva et Thomas Meunier derrière.

La compo du #PSG : Navas - Meunier, T.Silva (c), A.Diallo, Kurzawa - Marquinhos, Gueye, Verratti - Di Maria, Sarabia, Neymar.



Aouchiche et Kalimuendo en tribune #FCGBPSG — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) September 28, 2019

Décevant face aux Champennois, Layvin Kurzawa est de nouveau aligné à gauche pour permettre à Juan Bernat de souffler à quelques jours du déplacement à en .

Enfin, Keylor Navas, Idrissa Gueye et Abdou Diallo enchaînent avec une nouvelle titularisation.