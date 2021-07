PSG - Mauro Icardi veut prendre sa revanche sur le LOSC

"On a une revanche à prendre", a prévenu Mauro Icardi, à trois jours du Trophée des Champions face à Lille.

Habitué à tout remporter ou presque à l'échelle nationale, le Paris Saint-Germain a été devancé par le LOSC la saison dernière. Malgré une équipe construite pour remporter la Ligue 1 et tutoyer les sommets de l'Europe, le club de la capitale a dû se contenter d'une place de dauphin, tombé sur des Lillois accrochés à leur rêve.



Dimanche soir, les deux formations vont se retrouver pour le traditionnel Trophée des Champions. Le PSG a bien l'intention de remporter son premier titre de l'exerice 2021-22, surtout que l'occasion de prendre une revanche sur les Dogues est trop belle pour les partenaires de Mauro Icardi, lequel est particulièrement déterminé.

"Nous avons la chance de commencer par une finale"

"Évidemment, nous aimerions avoir tous nos joueurs avec nous, mais avec ceux qui sont ici, et qui ont fait la préparation, on va aller chercher la victoire. Jouer ce match et être capable de le gagner, c’est ce que nous voulons ! On a une revanche à prendre", a ainsi rappelé le buteur parisien, dans un entretien accordé à PSG TV.

"C’est une finale, c’est un titre à aller chercher et nous devons faire de notre mieux pour le gagner et bien commencer la saison. Nous avons la chance de commencer par une finale importante et je ne pense à rien d’autre que la victoire", a ensuite ajouté l'ancien joueur de l'Inter Milan, qui aura l'occasion de briller face aux Nordistes.