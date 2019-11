PSG : Mauro Icardi a "un bon feeling" avec Kylian Mbappé

Le buteur argentin Mauro Icardi, encore décisif contre Bruges (1-0), est revenu sur son entente avec Kylian Mbappé.

Mission accomplie pour le , qui a signé un court mais précieux succès ce mercredi, au Parc des Princes, contre Bruges (1-0). Une victoire qui permet au club de la capitale de composter son ticket pour les huitièmes de finale de la .

Ce résultat, l'équipe de Thomas Tuchel le doit encore en partie à l'efficacité bluffante de Mauro Icardi. Pas en réussite vendredi dernier à , l'artilleur prêté par l' a cette fois-ci fait parler son réalisme, inscrivant le 8ème but de sa carrière en Ligue des champions - un total rarement atteint avec aussi peu de matches au compteur.

8 - Mauro Icardi 🇦🇷 a marqué 8 buts lors de ses 10 premiers matches de Ligue des Champions, seuls Simone Inzaghi, Harry Kane & Sadio Mané avaient fait mieux pour leurs débuts dans l'histoire de la compétition (9 chacun). Impatient. #PSGCLU pic.twitter.com/Z43qjkgs2u

Prolifique avec le Paris Saint-Germain, Icardi a pu compter depuis ses débuts sur sa complicité technique avec Kylian Mbappé, le champion du monde français lui ayant délivré plusieurs offrandes. Une complicité qui se reflète aussi en dehors des terrains, comme l'Argentin l'a souligné dans des propos accordés à Hypebeast.

"Avec Kylian, on a un feeling depuis que je suis arrivé", a-t-il expliqué. "C’est un garçon très jeune qui fait déjà partie des joueurs les plus importants du monde. On s’est tout de suite entendus et on partage des choses sur le terrain, mais aussi en dehors. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde et c’est un plus pour moi".

Peu après l'arrivée de l'attaquant, Kylian Mbappé avait lui aussi tenu des propos élogieux envers le goleador prêté par l'Inter. Les deux hommes ont inscrit à eux deux les 13 derniers buts de leur club, toutes compétitions confondues.