Par crainte d'une manifestation d'un quelconque mécontentement des supporters parisiens, la sécurité aux abords du camp des Loges a été renforcée. Ce samedi matin, plusieurs vigiles étaient placés à chaque entrée du centre Oredoo et à l'entrée de l'avenue du président Kennedy. Aucun supporter n'est finalement venu agiter la matinée parisienne alors que des dizaines d'enfants, eux, étaient présents. Dans ce climat un peu morose, Mauricio Pochettino est revenu sur les heures qui ont précédé l'élimination face au Real Madrid. Le technicien argentin est apparu très affecté et ne s'en est pas caché.



Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Et comment sont les joueurs ? Redoutez-vous l'accueil du Parc ? Nous sommes déçus et les joueurs aussi comme tout l'ensemble du club. On a pris un coup important et les derniers jours ont été difficiles. Il n'y a pas eu beaucoup de repos et on n'a pas beaucoup d'énergie. On sait que l'on a la responsabilité de gagner le match de dimanche. Et par rapport à l'accueil des supporters, il ressemblera à ce que les supporters ont décidé de faire et on comprend leur déception.



Comment vous sentez-vous personnellement ? Blessé. Très contrarié. Si on analyse les deux matches, ici à Paris tout le match et sur les 60 premières minutes à Madrid, l'équipe a été supérieure. La façon dont on a perdu fait chier, pardon pour le mot. J'ai la rage, je ressens un certain mal être, c'est difficile de dormir la nuit, mais il faut assumer nos responsabilités, celle de continuer, de penser au Championnat. Personnellement, mentalement je suis en plein dans le processus de récupération. Cela ne signifie pas que je ne suis pas fort, je me sens prêt à lutter et relever ce défi.



Comment maintenir un groupe concerné et en particulier pour trois attaquants ? C'est l'ensemble de l'équipe qui est affectée. Maintenant, il faut retrouver cette motivation pour le championnat et gagner le dixième titre qui doit être une motivation pour aller de l'avant. Il faut avoir cette responsabilité pour les semaines à venir.



Sur quels ressorts allez-vous vous appuyez pour remobiliser le groupe et les jeunes de par leur fraîcheur et leur distance avec le match du Real Madrid peuvent-ils être une solution ?



C'est une question collective de trouver cette motivation. Le fait de porter ce maillot nous donne une responsabilité. Contre Bordeaux, il faudra trouver cette force pour aller gagner, même si ça n'effacera ce qui s'est passé à Madrid. Dimanche, il y aura des jeunes dans l'effectif mais il est important que des joueurs d'expérience soient sur le terrain pour éliminer cette frustration.



Avez-vous parlé avec vos gardiens après le match car l'un devait être déçu de ne pas être là et l'autre de son erreur ? Les deux partagent les mêmes sentiments de déception et ils sont déçus par ce qu'il s'est passé. Keylor (Navas) a montré son soutien à Gigio (Donnarumma) et aussi à l'ensemble de l'équipe. Les joueurs qui ne jouent pas, participent aussi à aider le groupe.



Ne regrettez-vous d'avoir brisé le schéma et la confiance que vous aviez installé dans la rotation des gardiens ? Ce n'est pas une question de confiance mais juste un choix et je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de brisé. On fait des choix sur des critères et en fonction d'informations que l'on a avec le risque que ce type de situations arrivent.