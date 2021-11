PSG - Mauricio Pochettino sur la blessure de Neymar : "Je me sens triste qu'il ne puisse pas jouer"

Deux jours après la rencontre à Saint-Etienne, Mauricio Pochettino était de nouveau face aux journalistes, plus loquace et souriant que dimanche malgré la victoire dans le Forez. Avant Nice, il a largement été question de la blessure de Neymar, du retour de Sergio Ramos et de la concurrence en défense. Et bien évidemment du septième Ballon d'or de Messi.





En quoi l'absence de Neymar, entre 6 et 8 semaines, va influer sur votre management ?

Les principes de jeu vont être les mêmes. On va continuer à développer ce que l'on veut, en cherchant de la flexibilité et en s'adaptant dans différents matchs pour trouver les meilleures solutions.





En quoi l'absence de Neymar bouleverse vos projets et l'équilibre de l'équipe car il est titulaire à tous les matchs ?

Cela nous rend triste. Personnellement, je me sens triste qu'un joueur comme lui ne puisse pas jouer au foot pendant tant de semaines. On sait qu'il aime jouer au foot par-dessus tout. On ne cherche pas à remplacer Neymar mais juste à trouver des solutions pour ce type de situation quant à notre organisation sur le plan défensif et offensif.





Après six mois sans jouer, Sergio Ramos a affiché un niveau très rassurant contre Saint-Etienne. Est-il possible de le voir enchaîner dès demain face à Nice ?



Comme avec les autres joueurs, la communication que l'on a est quotidienne. Il était satisfait et content de son match, les quinze dernières minutes étaient dures et il était fatigué. On verra s'il sera dans le onze de départ demain face à Nice.

"Marquinhos en 6 ? C'est une possibilité"



Comment envisagez-vous la concurrence qui s'annonce entre Ramos et Kimpembe ? Allez-vous la gérer comme celle des gardiens ?

On a une forte concurrence en défense avec Marquinhos, Sergio Ramos, Abdou Diallo, Presnel Kimpembe et aussi des jeunes comme El Chadaille Bitshiabu. C'est une force d'avoir ces qualités-là. Je ne pense pas qu'il y ait une concurrence directe. Il faut prendre des décisions par rapport au match, aux états de forme. Et il faut faire attention à la charge de travail de chacun.





Est-il possible de voir Marquinhos retrouver un poste de numéro 6 avec Kimpembe et Ramos en défense centrale ?

Dans le football tout est possible. Toutes les hypothèses et les idées sont possibles quand on est dans Football manager. On peut y faire toutes les compositions que l'on veut. Quand on est à notre place c'est différent. Marquinhos a déjà joué dans le passé à ce poste. Oui, c'est une possibilité.





Vous allez retrouver Christophe Galtier qui a été élu meilleur entraîneur de L1. Comment définit-on qu'un entraîneur est le meilleur ?

Je pense qu'il mérite d'être le meilleur entraîneur et que quand une équipe est championne c'est normal d'obtenir ce titre et il continue à montrer que c'était mérité à Nice.

"J’espère qu’on est au premier jour de la construction du 8eme Ballon d'Or de Messi"

Depuis votre arrivée au PSG, vous n'avez pas pu aligner deux fois le même onze. Est-ce un frein pour vous ?

C'est surtout un défi gigantesque et énorme. Généralement, on aime pouvoir répéter. C'est un défi qui nous fait grandir comme équipe et staff. C'est une problématique qui se présente et on doit trouver des solutions. Ça montre aussi l'importance d'avoir un large effectif et que tous les joueurs soient concernés.





Que va changer dans l'équipe le septième Ballon d'or de Lionel Messi ?

Tout d'abord, je veux lui adresser mes félicitations et aussi à sa famille. C'est quelque chose d'énorme. On espère que c'est le premier jour de ce qui peut être un huitième Ballon d'or. Pour tout le monde au club de l'avoir avec six ballons d'or c'est extraordinaire, alors avec sept... Au-delà de cette récompense.

Pensez-vous que le Ballon d'or est mérité ?

Léo mérite totalement son Ballon d’Or. Je peux comprendre les critiques dans certains pays mais il l’a bien mérité et maintenant il doit en profiter. J’espère qu’on est au premier jour de la construction de son 8eme.