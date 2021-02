PSG - Mauricio Pochettino ne veut pas accélérer le retour de Neymar

Lors d'un point presse ce samedi avant PSG-Monaco, l'entraîneur parisien a évoqué Neymar, toujours blessé aux adducteurs.

Blessé à Caen en Coupe de France, Neymar sera encore absent dimanche (21 heures) pour la réception de Monaco, dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1.

Touché aux adducteurs, le Brésilien poursuit ses soins en attendant de pouvoir retrouver les terrains. À l'occasion de la réception du Barça le 10 mars en huitième de finale retour de la Ligue des champions ? Il est trop tôt pour le dire. En revanche, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino a déjà annoncé qu'il ne précipiterait pas le retour de son meneur de jeu.

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Pochettino a déclaré ce samedi : "Neymar suit le programme qui a été mis en place par le secteur médical. Cela va au-delà du résultat d'un match. Ce programme sera respecté. Ce qu'on souhaite, c'est le bien-être du joueur. On attend qu'il puisse récupérer le plus rapidement possible et avec la meilleure forme possible. On verra le meilleur moment venu et ce sera indépendant des résultats et des matches."

En l'absence de Neymar, le PSG a écrasé le FC Barcelone 4-1 mardi en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Kylian Mbappé a éclaboussé la rencontre de son talent en signant un triplé au Camp Nou.