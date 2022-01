PSG, Mauricio Pochettino : "Messi et Mbappé seront dans le groupe" contre Reims

Dans quel état est Kylian Mbappé ? Est-il susceptible de débuter dimanche soir ?

Je suis content de la façon dont son petit souci a évolué. Il s'est entraîné jeudi et était aujourd'hui (vendredi) avec le groupe. Il sera dans le groupe et on verra s'il pourra démarrer demain (dimanche).



Lionel Messi pourra-t-il retrouver une forme rapidement après avoir contracté le Covid ?

Je suis content de l'évolution de Leo. Il s'est bien entraîné cette semaine avec le groupe. Après une longue période sans activité, c'est satisfaisant de l'avoir avec nous. Il sera aussi dans le groupe demain (dimanche).

Di Maria et Donnarumma ont dit cette semaine que plus que l'aspect tactique, c'est sur la mentalité qu'il va falloir progresser. Partagez-vous leurs avis ?

Tout est important, nous sommes dans un système multifactoriel. La mentalité est importante, quand on parle d’engagement ou de résilience. Mais on ne peut pas laisser de côté la préparation des rencontres comme la méthodologie, le jeu avec ou sans ballon et le système utilisé.

"Neymar va bien"

Depuis deux jours, on parle d'une éventuelle arrivée de Tanguy Ndombele. Est-ce un profil qui manque au PSG ?

Je n'aime pas parler des rumeurs ni des joueurs qui sont dans d'autres équipes. Le club a fait un effort important pour avoir un effectif équilibré et de qualité lors du dernier mercato. Le mercato est ouvert et il y a toujours des joueurs qui veulent jouer plus et d'autres qui sont proposés au club. On verra pour la suite.

Messi avait débuté à Reims en août dernier, comment jugez-vous ses premiers mois à Paris ?

On est très content de l'avoir. Pas seulement au niveau des performances mais aussi par rapport à ce qu'il apporte en dehors du terrain, ce qui est normal quand tu as un joueur qui a sept Ballons d'or.

Dans un mois où vous ne jouez qu'une rencontre par semaine, que travaillez-vous de plus ou de différent par rapport à la première partie de saison ?

On a travaillé dans tous les secteurs de jeu. On a mis l'accent dans le jeu de possession car nous sommes une équipe qui a beaucoup le ballon. On a aussi travaillé sur des mécanismes pour faire mal à l'adversaire mais aussi la transition défensive, la coordination des lignes ou la partie physique. Des aspects que l'on ne peut pas travailler quand on joue tous les trois jours.

"Content de l'évoluton de Messi"

Le match contre Brest était très sérieux, sentez-vous une montée en puissance de votre équipe avant le Real Madrid ?

Cela coïncide avec le fait que l'on a le temps de travailler et d'assimiler les concepts de travail. Je ne crois pas que cela ait un rapport avec le fait que la rencontre contre le Real Madrid se profile.

Est-il acquis que Xavi Simons et Edouard Michut restent avec le groupe professionnel jusqu'à la fin de saison ?

Les plus jeunes doivent montrer qu'ils le méritent et qu'ils ont la motivation. Certains arrivent à s'affirmer rapidement. Pour d'autres, ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais à chaque fois, ils doivent montrer qu'ils méritent d'être là.

Neymar doit reprendre la course la semaine prochaine. Comment va-t-il ?

Neymar va bien. Il est très motivé. C’est un garçon émotif, et là il va bien. Il dégage une très bonne énergie. Il va très bien, j’ai parlé avec lui hier et l’évolution est bonne.