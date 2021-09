PSG : Mauricio Pochettino : "La priorité, c'est la santé de Messi"

L'Argentin a confirmé qu'il avait vu la Pulga se toucher le genou à plusieurs reprises face à l'OL pour justifier son choix de le remplacer.

À la veille de la rencontre face Metz, Mauricio Pochettino est revenu sur l'état de forme de ses troupes, l'intégration de Kylian Mbappé au sein de l'attaque. Il a aussi confirmé le forfait de Lionel Messi, touché au genou gauche, pour le déplacement en Moselle.

Pouvez-vous nous confirmer le forfait de Lionel Messi ?

Le club a déjà communiqué sur la blessure qu'à Leo (Messi). Comme tout le monde nous avons observé ce qu'il s'est passé quand on est sur le côté du terrain on voit beaucoup de choses, on avait vu qu'il se touchait le genou et après une frappe aussi on a vu qu'il se touchait. Il a fait une bonne première période et nous sommes satisfaits de ça. Il a même failli marquer mais après 75 minutes et avec les informations que l'on avait on a décidé de faire ce changement.

Comprenez-vous que ce changement ait fait autant parler ?

Je comprends cette situation et je l'accepte. Je ne suis pas surpris. Après 75 minutes et les informations que l'on avait la priorité c'est la santé du joueur avec les informations que nous avions. Après Messi est un grand champion et c'est normal qu'il ait envie de continuer à jouer.

Parmi les attaquants, Mbappé a été celui qui a été le moins trouvé. C'est la première depuis dix-huit mois qu'il touchait aussi peu de ballons (38). Comment faire pour mieux l'intégrer et développer sa relation avec Messi ?

C'est une bonne question car cela nous permet de parler de football. Pour trouver ce type d'automatisme, il y a besoin de temps en compétition et à l'entraînement pour pouvoir acquérir cette complicité. Dans le match de Lyon, on a joué dans un système en 4-2-3-1 avec des joueurs offensifs dans différentes positions. On a réussi à mieux faire circuler le ballon, ce qui nous a permis de trouver de bonnes positions et de bonnes situations. Il y a des affinités qui sont déjà créées et Kylian (Mbappé) va s'intégrer très naturellement. Et je suis très content de ce qu'il est en train de faire.

Georginio Wijnaldum a occupé plusieurs postes depuis son arrivée. Comment expliquez-vous qu'il ne soit pas encore au mieux de sa forme ?

Gini est arrivé en cours de préparation. C'est un nouveau joueur qui n'avait pas une grosse préparation. Il a besoin de temps pour trouver les automatismes, les affinités sportives. Pour lui ce n'est pas seulement un changement d'équipe mais aussi d'environnement. Lui et sa famille ont besoin de temps pour s'adapter pour trouver une maison, une école pour les enfants. Ce sont des choses aussi importantes pour bien s'acclimater. C'est un joueur important sur qui on compte beaucoup.

Herrera ou Kimpembe, par exemple, évoluent avec des douleurs. Sur quels critères choisissez-vous de les aligner ?

C'est quelque chose que je répète depuis mon arrivée en janvier. Le calendrier est important et c'est un travail collectif entre le service technique, le département performance et le staff pour savoir de manière individuelle comment est le joueur ou pour prévenir d'éventuels pépins. Et pour faire le choix de faire jouer ou pas.

Vous avez utilisé plusieurs latéraux mais à chaque fois un avec un profil plus offensif et de l'autre côté plus défensif, est-ce quelque chose de figer ?

Pas forcément cela dépend de l'état de forme collectif et individuel. Ça dépend aussi des connexions avec les joueurs offensifs et de l'animation que l'on veut avoir. La charge de la compétition est différente de ce qui se faisait avant. On avait une préparation de six à sept semaines pour trouver des automatismes. Aujourd'hui c'est différent, on fait tout directement sur le terrain car on n'a plus ce temps-là et on travaille en vidéo.

Pour la première fois de la saison vous n'avez pas convoqué de jeunes joueurs. Quelle est la place que vous leur accordez à court et moyen terme ?

Nous avons un effectif important, où il n'est pas facile de se faire une place pour les jeunes. On aime ce qu'ils font mais le projet sportif du club est de gagner les compétitions les plus importantes comme la Ligue des champions. Aujourd'hui, il leur faut de la patience mais on pense que c'est important d'avoir un noyau de joueurs qui sort du centre de formation et que dans quelques années, l'équipe première soit une réalité.