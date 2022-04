PSG - Mauricio Pochettino sur Kylian Mbappé : "J'aimerais l'emmener en vacances"

Après le match contre Angers, Navas est revenu sur la situation des gardiens et ce matin vous avez eu une longue discussion avec lui. Que vous êtes-vous dit ?

Il a dit ce qu'il pensait et a exprimé ses sentiments par rapport au futur et moi aussi je me suis exprimé sur ce sujet en conférence de presse après le match. L'objectif que l'on a, est de bien finir la saison et de gagner le titre. Pour la suite, l'histoire s'écrira avec des circonstances personnelles. Oui, j'ai parlé avec Keylor ce matin durant l'entraînement mais on avait évoqué ce sujet dans l'avion du retour d'Angers. Mais je ne vous dirai pas ce que l'on s'est dit car cela est privé.

Avec les retours de Neymar, Messi, Kimpembe et Verratti, allez-vous reconduire le schéma que vous avez utilisé à Angers mercredi avec trois défenseurs ?

C'est une des options à laquelle on pense. Je suis content du rendement que l'équipe a eu à Angers. Dans différents matches, on a aussi utilisé Danilo qui glissait comme troisième défenseur grâce à ses caractéristiques. Mais c'est une option que nous pouvons utiliser demain face à Lens.

La situation de Kylian autour de la prolongation vous perturbe-t-elle dans votre travail au quotidien. Et lui faites-vous part de votre avis et de votre envie de le voir rester au PSG ?

Comme entraîneur cela ne me perturbe pas car cela se passe dans tous les clubs et ce n'est pas la dernière fois que cela arrive ici ou ailleurs. On doit s'adapter à ce type de situations et on est habitués à le vivre avec le temps. Égoïstement, j'aimerais avoir Kylian tout le temps avec moi, ici au club ou l'emmener en vacances et à la maison. C'est une négociation, il y a plusieurs parties et je pense que la décision sera prise une fois l'objectif du titre atteint.

Vous semble-t-il possible de revoir Mauro Icardi sur un terrain avant la fin de saison ?

J'espère qu'il pourra être avec nous le plus rapidement possible. Il semble que la blessure est moins grave que ce que l'on pensait au moment où il a ressenti cette douleur.

Que représente ce titre dans votre parcours personnel ? Et malgré la situation du club avec les supporters, avez-vous envie de le fêter ?

Il faut donner de la valeur à ce titre. Quand on n'atteint pas les objectifs, on nous le fait remarquer, donc le contraire doit être vrai aussi. Par rapport aux supporters, on espère qu'ils seront là pour fêter le titre et qu'ils mettront entre parenthèses leurs revendications. Pour la suite, il faut que les critiques soient constructives et que le club soit à l'écoute et qu'ensuite ils prennent ses décisions. J'espère que demain ils seront avec nous pour fêter le titre.

Un nouvel entraîneur est annoncé à Manchester United. Est-ce que cette nomination va vous permettre de vous concentrer à 100% sur le PSG ?

Je ne fais pas attention aux rumeurs. Ce sont des rumeurs. Durant toute ma carrière de joueur ou d'entraîneur j'ai vécu ce type de situation. Mon engagement avec le club est total et l'a toujours été. Si l'on faisait attention à toutes les rumeurs, la réalité serait totalement différente.