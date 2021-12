PSG : Mauricio Pochettino justifie la sortie de Sergio Ramos à la mi-temps

Le Paris Saint-Germain n'a pas tremblé et a réalisé un match très sérieux ce dimanche soir en 32èmes de finale de la Coupe de France contre le modeste club de Feignies-Aulnoye. Sans Lionel Messi et Marquinhos, préservés, où encore Neymar, blessé, le club de la capitale s'est imposé facilement et n'a pas laissé la moindre chance à son adversaire du soir sur la pelouse de Valenciennes.

Très rapidement, le Paris Saint-Germain a pris les devants au tableau d'affichage grâce à un but de Kylian Mbappé sur penalty. Mauro Icardi a fait le break quelques minutes plus tard, également sur penalty. Enfin, l'international français y est allé de son doublé afin de sceller la victoire du PSG, une bonne fois pour toute. Bien évidemment, le leader de Ligue 1 aurait largement pu s'imposer avec un plus grand écart en se montrant davantage réaliste, mais l'essentiel a été assuré. En conférence de presse après la rencontre, Mauricio Pochettino a salué le sérieux de ses joueurs mais aurait aimé voir encore davantage de buts.

"L'équipe a respecté l'adversaire"

"Dans ce type de match, on parle souvent de la notion de respect. L’équipe a été sérieuse, elle a respecté le football et l’adversaire, je suis satisfait de ce que j’ai vu. Un regret de ne pas avoir marqué davantage ? C’est une des choses que l’on avait dites à la mi-temps. On avait demandé aux joueurs de marquer les occasions qu’on avait. Malheureusement, on ne l’a pas fait suffisamment, on aurait pu le faire plus encore, mais je suis satisfait de la qualification", a analysé l'entraîneur argentin.

Mauricio Pochettino a bien évidemment rendu hommage à Kylian Mbappé, encore une fois auteur d'un doublé ce dimanche soir, lui qui marche sur l'eau depuis le début de la saison : "Kylian Mbappé a réalisé une bonne performance, il marque deux buts, il aurait pu en marquer davantage. Qu’est-ce que je peux dire sur Kylian ? C’est un joueur tellement important pour l’équipe".

Pochettino a apprécié la prestation de Xavi Simons

Le technicien du Paris Saint-Germain était également satisfait de la prestation du jeune Xavi Simons, titularisé pour l'occasion. Ce dernier a marqué des points, lui qui peine à faire la transition entre les U19 et l'équipe première du PSG : "Xavi Simons a fait un bon match, comme les autres jeunes d’ailleurs. Ils jouent avec les U19 habituellement et ce type de match leur donne la possibilité de s’intégrer, de partager du temps avec les pros et de créer des automatismes qui leur seront importants pour la suite".

Enfin, Mauricio Pochettino avait décidé de titulariser Sergio Ramos, seulement pour la deuxième fois cette saison, en Coupe de France. L'Espagnol s'est montré à son avantage lors de la rencontre, mais n'a disputé que 45 minutes, contrairement à la dernière fois face à l'ASSE où il avait joué le match en entier. Pas de crainte à avoir toutefois, Mauricio Pochettino a justifié la sortie de l'ancien du Real Madrid à la pause et ce n'est pas en raison d'une blessure : "On avait prévu cela dans son processus de reprise, on avait décidé qu’il sortirait à la mi-temps".