PSG, Mauricio Pochettino : "J'ai célébré le but de Messi"

L'entraîneur parisien s'est exprimé devant les médias après le beau match de son équipe contre Manchester City.

Avez-vous trouvé l'équilibre entre bien défendre quand City avait le ballon et attaquer rapidement quand vous l'aviez ?

Quand les victoires arrivent, on met en valeur les points positifs. L'équipe a su maîtriser les phases de jeu ou elle a été mise sous pression. Il y a eu des moments où on a été dominé et on a su souffrir ensemble et marquer deux buts importants. C'est une victoire importante dans la course à la qualification.

Est-ce une victoire collective ?

Dans un sport collectif, les victoires sont collectives. Après les individualités entrent en ligne de compte. On a su résister à une grande équipe dirigée par un grand entraîneur et il faut féliciter l'équipe pour ça.

Avez-vous trouvé un équilibre avec ce milieu ? Qu'avez-vous pensé de la prestation de Verratti ?

Verratti, Gueye et Herrera ont fait un travail phénoménal dans l'équilibre qu'ils ont apporté. Après devant on a de grands talents pour faire la différence, de grands défenseurs pour apporter la solidité et un très bon gardien aussi. Pour revenir sur Verratti, je suis très content de lui et il a fait un très grand match.



Vous avez aussi beaucoup subi durant ce match...

Notre philosophie de jeu en tant que staff technique est d'avoir le ballon, le contrôle. Contre une équipe qui a énormément de mécanismes de jeu, on n'a pas su faire ça et c'est peut-être une facette du jeu dont on ne peut pas être satisfait mais il y a d'autres parties du jeu que l'on a réussi à contrôler.

L'article continue ci-dessous

Qu'avez-vous ressenti sur le but de Messi ?

Aujourd'hui, j'ai célébré le but de Messi. D'habitude, je garde ça en mois. j'ai passé des années à voir Messi marquer des buts mais à chaque fois j'étais sur le banc d'en face, donc aujourd'hui je me suis autorisé à le célébrer.

Après cette victoire, allez-vous pouvoir travailler plus sereinement ?

La victoire donne toujours une possibilité plus large pour travailler. L'ambiance et l'esprit sont toujours plus agréables et faciles. Donc, oui il est plus facile de travailler après une victoire.