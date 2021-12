PSG : Mauricio Pochettino appelle à ne pas "sous-estimer" Feignies-Aulnoye

Dimanche, le Paris Saint-Germain clôturera les 32es de finale de la Coupe de France avec un déplacement sur la pelouse du Hainaut - habituellement occupé par Valenciennes - pour y défier l’Entente Feignies-Aulnoye (21h). Un rendez-vous important pour le technicien argentin, qui a appelé ses joueurs à ne pas sous-estimer l’adversaire.

Que représente pour vous la Coupe de France ?

"C’est une compétition spéciale et les clubs sont excités d'y participer. Jouer contre Feignies-Aulnoye, ça donne l'occasion de partager ses moments. En tant qu'étranger, la Coupe de France est importante, comme l’est la Cup en Angleterre ou la Coupe du Roi en Espagne. ça amène de la passion, de l'émotion. C'est valorisant de jouer ses compétitions. Oui, ça a de l'intérêt."

"Pas l’horaire idéal, mais le PSG est attractif…"

Jouer tard le dimanche (21h, ndlr), puis affronter Lorient mercredi, est-ce que cela pose un problème d’organisation ?

"Ce n'est pas l'horaire idéal pour jouer parce qu’on affronte Lorient le mercredi, oui. Mais on comprend que le PSG est attractif, et c'est un horaire plus facile pour attirer les gens devant la télévision. On doit l'accepter. On fait partie de ce cercle et on doit essayer de comprendre."

Que pensez-vous de l’adversaire, l’Entente Feignies-Aulnoye ?

"En Coupe, il y a un risque si vous sous-estimez l’adversaire. On doit montrer un immense respect à notre adversaire. Il y a beaucoup de surprises en France, mais aussi en Espagne et en Angleterre. C'est la magie de la Coupe, et les matchs sont parfois compliqués."

Le PSG a-t-il toujours son ADN "d’équipe de Coupe" ?

"Je ne sais pas si le PSG est une équipe de Coupe, mais le club a toujours été compétitif avec des top joueurs et une bonne structure en place. C'est une compétition à élimination directe, et ce sera l’occasion de voir les joueurs qui ont du caractère."

Les jeunes et Sergio Ramos présents à l’entraînement… et dimanche ?

"C'est une opportunité pour les jeunes d'avoir du temps de jeu, oui. Ils travaillent bien et certains auront la chance de jouer. Tout le monde est très motivé. Concernant Sergio Ramos, il s'est entraîné correctement, on verra s'il sera sur le banc et s'il jouera. Rien n’est acté pour l’instant."