PSG : Mathieu Bodmer conquis par les choix de Christophe Galtier

L'ancien joueur du PSG est heureux de voir les changements et la direction prise par le nouvel entraîneur du club de la capitale.

Séduisant, conquérant, le PSG made in Galtier a impressionné lors de la première journée de Ligue 1 contre Clermont. Le club de la capitale s'est largement imposé avec une performance collective maîtrisée et des stars en grande forme. Le PSG a démontré de l'envie et ne s'est pas arrêté de jouer une fois le succès acquis, ce qui a grandement plu à Mathieu Bodmer comme il l'a confié sur RMC Sport.

Bodmer apprécie l'implication défensive des stars

"C’est très bien ce qu’ils font. Je trouve que Christophe Galtier a été très intelligent, dans la communication, dans le management des vedettes de l’équipe, mais surtout dans le choix du système. On réclamait depuis longtemps cette fameuse défense à trois. Le fait que Ramos soit apte change beaucoup de choses. Le fait de laisser de la liberté à Hakimi et Nuno Mendes, c’est très bien offensivement. Mais pour moi, le gros changement, c’est d’avoir Messi et Neymar dans le cœur du jeu et pas le long de la ligne", a analysé Mathieu Bodmer.

Les notes du PSG face à Clermont : Messi et Neymar démarrent fort

Le consultant RMC considère que les stars du PSG sont très affutées physiquement et que c'est une bonne chose pour le champion de France : "La manière dont Messi presse en ce moment, même à Barcelone, je ne l’ai pas souvent vu faire ça. Neymar a toujours plus ou moins défendu, même les saisons précédentes où il était critiqué. Là, on l’a vu redescendre à la place du Nuno Mendes en arrière gauche".

"Il faudra voir avec Mbappé, comment ils vont combiner devant et qui va faire les efforts défensifs"

"On voit que Messi et Neymar sont contents. On a vu aussi Verratti sortir avec le sourire, alors que dès fois il ronchonnait. Les joueurs sont impliqués. Il y a plusieurs facteurs, dont la Coupe du monde qui arrive dans quelques mois. Ils ont envie de monter en puissance jusque-là", a ajouté l'ancien milieu de terrain du club de la capitale.

MERCATO | Discussions en cours entre le PSG et Naples pour Fabian Ruiz

Mathieu Bodmer demande confirmation mais considère que le PSG est sur la bonne voie : "Pour le moment, c’est agréable. C’est du beau football. Ce que j’ai aimé, c’est que Paris a joué 90 minutes à chaque fois. Ils n’ont pas ralenti, malheureusement pour les adversaires. Maintenant, il faudra voir quand Mbappé va revenir, comment ils vont combiner devant et qui va faire les efforts défensifs".

"Mais pour le moment, c’est très bien ce qu’ils proposent. Je vois les joueurs impliqués. On parlait la saison passée du fait de ne pas utiliser les titis parisiens, là il y a Zaïre-Emery (16 ans) qui est rentré. Il y a des choses qui ont changé en quelques semaines et je trouve ça positif", a conclu l'ancien milieu de terrain du PSG.