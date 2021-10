PSG : Marquinhos revient sur les envies de retraite de Neymar

Près de deux semaines après avoir parler de ses envies de retraite internationale, Neymar peut compter sur le soutien de Marquinhos.

La santé mentale, voilà un sujet qui revient de plus en plus dans le sport et dans le football. La crise du Covid-19 et les confinements ont renforcé ce mal qui pèse sur les sportifs et les footballeurs n’en sont pas exempts. Dernier en date ? Neymar.

Bien que son cas ne soit pas lié au coronavirus, le meneur du PSG a fait part de ses doutes quant à la poursuite de sa carrière notamment avec la sélection du Brésil. Dans une interview exclusive à DAZN, Neymar avait d’ailleurs expliqué que la Coupe du Monde 2022 au Qatar pourrait bien être sa dernière avec la Seleçao.

"Je crois que ce sera ma dernière Coupe du monde. Je la joue comme la dernière parce que je ne sais pas si j'aurai encore la condition, le mental, pour supporter encore plus de football", avait dit le 10 octobre la superstar brésilienne pour un documentaire sur DAZN.

Une sortie médiatique qui a eu l’effet d’une bombe à l’échelle du football mondial et la blessure de Neymar au retour de sélection le week-end dernier n’a pas arrangé les choses. Fatigué de devoir se sacrifier, peut-il continuer sur cette lancée ? Interrogé après la victoire contre le RB Leipzig, son capitaine Marquinhos a volé à son secours et espère bien que Neymar a encore quelques belles années avec la sélection.

"Les gens parlent beaucoup, il s'est senti très incompris. Il ne sait pas comment ce sera après la Coupe du monde, il ne sait pas s'il pourra supporter d'être à un haut niveau pendant quatre années supplémentaires, a affirmé le défenseur parisien à la télévision brésilienne TNT Sports Brazil. Il est juste concentré sur le fait de jouer cette fois-ci et, si Dieu le veut, il pourra aussi jouer la prochaine fois. J'espère être avec lui."

"Nous avons des matchs importants ici (au PSG), nous avons aussi l'équipe nationale. C'est un long chemin pour penser à quatre ans à partir de maintenant. Nous devons travailler calmement et prendre les choses étape par étape. C'est ce qu'il voulait dire", a insisté le défenseur central.

Deuxième meilleur buteur de la Seleçao derrière Pelé, Neymar n’a toujours pas réussi à remporter le moindre trophée avec la sélection malgré 115 sélections.