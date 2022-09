PSG - Marquinhos : "On doit faire ce qui est le mieux pour la planète"

Le capitaine parisien est revenu sur l'épisode des déplacements en avion du club après la victoire face à la Juve.

Cela n’a pas forcément été facile sur la fin mais vous avez fait l’essentiel…

On connaît la difficulté de la Ligue des champions. Ce ne sont jamais des matchs faciles. Il faut savoir profiter des bons moments et rester costaud dans les moments difficiles. Dans d’autres occasions, ces moments difficiles, on prenait des buts. Aujourd’hui, je suis fier de l’équipe. On a pris un but et on peut faire mieux mais dans l’ensemble du match on a su bien contenir les occasions qu’ils ont eues. On avait les occasions pour tuer le match et on peut faire mieux sur ce point dans les prochaines échéances.

Après une bonne première période, ça a été un peu plus délicat ensuite. Comment l’expliquez-vous ?

Je pense que surtout cette équipe de la Juventus a plus poussé. Ils étaient derrière au score. On connaît le résultat de 2-0, c’est un résultat très délicat parce que si notre équipe prend un but, l’adversaire revient au score et va chercher le deuxième but. Mais on a su garder le ballon et dans les moments difficiles la Juventus a su trouver quelques espaces mais on en a pas donné beaucoup. On n’a pas réussi à presser haut mais je pense que notre bloc bas était bien solide. Il y a des moments dans le match qu’il faut savoir gérer, quand on joue bas, il ne faut pas être léger mais agressif mais si on peut aller chercher haut, ce que l’on a l’habitude de faire, on le fera au prochain match.

La polémique d’avant-match sur les déplacements du PSG et la réponse de Christophe Galtier et de Kylian Mbappé ont-ils perturbé le groupe ?

Franchement, je pense que le club est en train d’en discuter. Nous on n’a pas de soucis, si pour des questions écologiques on doit prendre le train… on y a déjà été quelques fois même au Japon et on a déjà voyagé en train avant. Il faut juste laisser les gens qui gèrent ça, le gérer. On doit faire ce qui est le mieux pour la planète et si on peut le faire, on va le faire.