PSG - Marquinhos : "Mbappé meilleur sans Neymar ? Il faut arrêter avec ces bêtises"

Le capitaine parisien s'est livré sur l'absence de Neymar ces dernières semaines, alors que le Brésilien espère encore revenir face au Barça.

Le PSG n'est pas du tout certain de pouvoir compter sur Neymar ce mercredi pour le huitième de finale retour de Ligue face au Barça. Après la très belle prestation de l'aller où Kylian Mbappé avait notamment inscrit un triplé, certains ont même évoqué l'idée que les Parisiens et notamment l'enfant de Bondy n'avaient pas à souffrir de l'absence de leur n°10.

Pas l'avis de Marquinhos, comme il l'a confié lors d'un entretien avec RTL. "Non, on ne peut pas rentrer dans ces histoires, je vois des gens parler. Il faut qu'on arrête avec des bêtises comme ça" , a lancé le capitaine brésilien.

"Nous on veut toujours avoir les meilleurs joueurs avec nous. Si tu demandes à Kylian je pense que lui préfère aussi quand il a Ney à côté de lui. Kylian a été présent et a fait ce qu’il fallait, les autres joueurs aussi ont été importants sur ce match. Quand l’équipe est bien, c’est là que les individualités ressortent encore plus."

Une magnifique prestation de la part de l'attaquant tricolore, parfois pointé du doigt cette saison pour des prestations moins abouties. "Ça a boosté sa confiance , poursuit Marquinhos. Marquer trois buts au Camp Nou, c’est quelque chose de très important pour lui et pour nous.

"Tout le monde a compris ce dont il est capable. On est là pour l’aider au maximum. C’est un leader sur le terrain avec sa personnalité et ses qualités. Il a fait un match exceptionnel."

L'article continue ci-dessous

Impossible pour le défenseur central d'évoquer ce match retour face aux Blaugrana sans évoquer la Remontada de 2017. "On ne peut pas dire qu'on est entrés sur le terrain et qu'on ne voulait pas gagner, qu'on ne voulait pas forcer les choses, qu'on ne voulait pas se battre. Ce n'est pas vrai" , a-t-il encore assuré.

"Parfois ça ne passe pas, parfois ce n'est pas notre journée, parfois l'autre équipe est vraiment bien et elle a plus de chances dans la soirée. C'est le foot. Il y a des jours où les choses vont et marchent, d'autres où ça ne marche pas."

Nul doute que les hommes de Mauricio Pochettino voudront à tout prix s'éviter un tel scénario mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes en prenant le match par le bon bout, ce qu'ils n'étaient jamais parvenu à faire il y a quatre ans en Catalogne.