PSG - Marquinhos : "Il est difficile de garder un joueur comme Neymar"

Interrogé en marge de la Copa America sur l'avenir de Neymar, le défenseur du PSG s'est encore montré évasif.

Le clan des Brésiliens est très solidaire au PSG. Et bien évidemment, aucun joueur de nationalité brésilienne n'a envie de voir l'un des siens quitter le club de la capitale cet été, et encore moins lorsqu'il s'agit de la superstar de l'effectif : Neymar, arrivé en grande pompe en 2017.

Comme souvent pendant la période des transferts, et lors de celle-ci peut-être encore un peu plus qu'à l'accoutumée, il ne se passe pas un jour sans qu'une nouvelle rumeur enfle au sujet d'un départ du maître à jouer parisien.

​

En effet, suite aux récentes déclarations assez fermes du président parisien Nasser Al-Khelaïfi et à l'information indiquant que le Champion de n'était pas entièrement contre le fait de se séparer de son joueur, Neymar est, plus que jamais, au coeur de toutes les attentions. Et notamment en , où le et surtout le FC Barcelone pourraient débuter les grandes manoeuvres afin de le recruter.

L'article continue ci-dessous

Disputant actuellement la Copa America au avec la Seleçao, Marquinhos, compatriote de Neymar, n’a pas pu éviter les questions concernant un potentiel départ de son coéquipier au PSG. Il y a quelques jours déjà, le défenseur avait affiché ses doutes quant à la volonté de Neymar de rester au club. "Je ne sais pas, je ne sais pas.... La situation est délicate, je ne veux rien dire. Le président et lui (Neymar) savent ce qu’ils font. Je suis concentré sur la Copa America".

Ce dimanche, Marquinhos a encore évoqué le sujet. Et il est resté sur la même ligne. "C'est quelqu'un d'important. C'est difficile de recruter un joueur comme ça dans ton club. C'est également difficile de le garder. Mais j'espère qu'il va continuer avec nous. Au-delà du joueur important, c'est aussi un ami, un mec que j'adore. J'espère vraiment qu'il va rester", a-t-il expliqué dans des propos accordés à L'Equipe. "On n'a pas parlé de son avenir. J'imagine qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ne lui parlent que de ça. C'est un ami, donc on voulait juste savoir s'il se sentait mieux, dans la tête mais aussi physiquement. Il nous a rassurés. Il peut faire des mouvements avec son pied, il peut déjà taper un peu le ballon chez lui. Au début de cette préparation, il était vraiment triste. Aujourd'hui, ça va mieux, et c'est pour ça que ça nous a fait plaisir de le voir".

Marquinhos a également évoqué son compère en charnière centrale Thiago Silva. "On se connaît bien avec Thiago. On n'a même plus besoin de se parler sur le terrain. On connaît les caractéristiques de chacun et on sait comment l'autre va réagir. J'ai l'impression qu'on en fait profiter la Seleçao. Quand je suis arrivé au PSG, il était mon idole, je voulais l'imiter. Aujourd'hui, c'est un ami, un vrai. On a vécu beaucoup d'émotions ensemble (...) Je ne pense pas qu'il partira. C'est un joueur important pour le club, c'est notre capitaine. Il apporte aussi toute son expérience aux jeunes. Ils en ont besoin. Il sort d'une grande saison, il a réalisé de bonnes performances et on ne peut rien lui reprocher. J'espère qu'il va continuer avec nous", a-t-il conclu.