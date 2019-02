PSG - Marco Verratti s'amuse du but de la main de Kylian Mbappé

Double buteur face au Nîmes Olympique ce samedi (3-0), Kylian Mbappé s'est aussi fait remarquer en se voyant refuser un but inscrit... de la main.

Double buteur et grand artisan de la victoire du Paris Saint-Germain face à Nîmes samedi après-midi en marge de la 26ème journée de Ligue (3-0), Kylian Mbappé en a profité pour dépasser la barre des cinquante buts inscrits dans le championnat de France, moins de trois ans après ses débuts en professionnels.

Une performance surréaliste, qui plus est à seulement 20 ans. Une de plus, finalement, pour le jeune prodige qui ne cesse de battre les records ces derniers mois, galvanisé par la victoire de l'Equipe de France en Russie lors de la Coupe du Monde en juillet dernier. De nouveau, en grande partie grâce à ses prouesses. Double buteur, Kylian Mbappé a pourtant manqué de réalisme face aux Crocodiles, et aurait pu à maintes reprises alourdir l'addition.

"Il a dit tout de suite à l’arbitre que c’était main"

En première période, et signe de sa frustration, le natif de Bondy s'est d'ailleurs fait remarquer suite à un vilain réflexe, quand ce dernier a trompé le portier Paul Bernardoni d'une reprise de volée inscrite... de la main. D'abord validé, le but a ensuite été logiquement refusé grâce à l'utilisation du VAR. Un refus logique, acocmpagné d'un carton jaune pour le jeune attaquant parisien, qui a toutefois semblé amuser son partenaire Marco Verratti.

À ne pas rater Découvrez la maison à 35 millions d'euros de Mesut Özil

​

"Je lui ai dit tout de suite : 'Dis-le, il y a la VAR. Sans la VAR, si tu veux le cacher tu pouvais'. Je pense qu’il savait qu’il n’aurait pas le ballon et il a joué comme ça mais il a dit tout de suite à l’arbitre que c’était main", a raconté le milieu du Paris SG, dans des propos rapportés par le quotidien Le Parisien.

Marchant sur les traces des plus grands noms du ballon rond, Kylian Mbappé devra encore attendre quelques temps avant d'imiter les prouesses de Diego Maradona et Lionel Messi. Mais s'il continue à cette vitesse, force est de constater que lui aussi pourrait marquer l'histoire de son empreinte.