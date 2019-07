PSG - Marco Simone tacle Leonardo : "Il a manqué de respect à tout le Milan"

Marco Simone, qui entraîne actuellement en Thaïlande, a critiqué le mode opératoire de Leonardo, revenu cet été au PSG.

Pendant leur carrière de joueur, Marco Simone et Leonardo sont tous les deux passés par le . C'était à la fin des années 90. Lorsque le Brésilien, alors élégant milieu de terrain, avait quitté la capitale pour rejoindre l' à l'été 1997, l'Italien faisait le chemin inverse.

Malgré leurs destinées croisées, les deux hommes ne partiront certainement pas en vacances ensemble. Interrogé sur le mode opératoire de l'actuel directeur sportif du Paris Saint-Germain, Marco Simone a tenu des propos véhéments envers Leonardo, reprochant à ce dernier de l'avoir empêché de devenir entraîneur de l'équipe réserve du Milan en abandonnant le projet, l'été dernier.

"J'avais refusé cinq, six autres propositions, parfois mieux payées, alors que j'avais toujours entraîné en première ou seconde division", a expliqué Simone dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. "J'étais resté une semaine avec le staff dans un hôtel à attendre inutilement Leonardo, qui n'a jamais voulu me rencontrer en personne. Un manque de respect absolu. Il s'appelle peut-être Leo, mais moi j'ai gagné quelque chose au Milan. Mon staff et moi sommes restés sans rien pendant six mois ensuite".

"Il s'est mal comporté, il n'avait jamais regardé le projet et s'est justifié via le fair-play financier alors que tout figurait déjà dans les comptes", a poursuivi l'ex-buteur, marqué par cet épisode. "Il a provoqué des dégâts avec la relégation de la Primavera (les U19), qui aurait pu utiliser des joueurs de l'équipe B. En fait, il a manqué de respect à tout le Milan".

"Paolo l'a supporté et je me demande comment c'était possible. Un poste subalterne de Leo, c'est de la science-fiction, c'est le monde à l'envers. Maintenant, il est à la bonne place", a conclu un Marco Simone très remonté en faisant référence à l'actuel directeur technique, le légendaire Paolo Maldini, promu dans les hautes instances du club lombard après le départ de Leonardo à Paris.