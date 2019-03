PSG - Manchester United : Twitter se déchaîne après le cauchemar vécu par les Parisiens

La soirée cauchemardesque du PSG, éliminé par Man United (1-3), a été très commentée sur les réseaux sociaux...

Une fois de plus, le Paris Saint-Germain a vu son rêve de conquête européenne filer entre ses doigts au terme d'une soirée cauchemardesque. Il y avait eu la fameuse remontada. Cette débacle contre Manchester United laisse un sentiment encore plus amer, peut-être. Parce que les déceptions s'accumulent. Parce que les années passent. Et que le constat - mêlant insuffisances, malchance et débats sur l'arbitrage - reste le même, inlassablement...

Paris - Manchester United : Toutes les réactions en zone mixte

Une choise est sûre, cette rengaine parisienne a encore enflammé les réseaux sociaux, et notamment Twitter. Club dominant et logiquement clivant, le Paris Saint-Germain en a encore pris pour son compte, mais pas que. Journalistes, observateurs ou supporters ont aussi débattu sur l'arbitrage. Petit tour d'horizon.

Le propriétaire du PSG demain au Camp des Loges ... pic.twitter.com/gRQOSgI6vN — Instant Foot ⭐⭐ (@lnstantFoot) 6 mars 2019

Rêvons plus tout court — HENNI MOHAMED OFFICIEL (@henni_mo) 6 mars 2019

Ce n'est pas de la 'faute' de Tuchel. Le PSG, pas verni, a besoin d'un psychiatre autant que d'un entraîneur. Cette seconde mi-temps fut incompréhensible. — Philippe Auclair (@PhilippeAuclair) 6 mars 2019

C’est pire que tout. On fait pire à chaque fois. Hâte de voir la prochaine car dans les scénarios on est très, très, très, fort. — Mathieu Faure (@matfaure) 6 mars 2019

Normalement, il faut mettre une équipe sous pression et tester sa solidité pour qu'elle craque. Là, Manchester n'a même pas essayé de presser, n'a mis à peu près aucune intensité et continuait à défendre bas à quelques minutes de la fin. C'est littéralement une autodestruction. — Christophe Kuchly (@CKuchly) 6 mars 2019

Je trouve que la VAR est très positive depuis son instauration. Mais si elle doit générer des penaltys aussi invraisemblables et contre l’esprit du jeu que celui contre @PSG_inside ce soir Je pense qu’il faut l’arrêter — Hervé MATHOUX (@MathouxHerve) 6 mars 2019

Mbappe : il faut arrêter de vendre la peur #MUFC

Rashford: pic.twitter.com/vhuKc4AWYM — JL (@jlborges9) 6 mars 2019

Merci les frères @PSG_inside grâce à vous les vannes c'est fini pour nous. — Real Madrid FR (@FranceRMCF) 6 mars 2019