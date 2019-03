PSG-Manchester United : le Slovène Damir Skomina au sifflet

Le Slovène arbitrera son 5e match de Ligue des champions de la saison lors de ce 8e de finale retour entre Paris et Manchester United.

L'UEFA a désigné l'arbitre qui officiera pour le 8e de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Manchester United, ce mercredi (21h). Lors du match aller, les Parisiens se sont imposés à Old Trafford (2-0) et tenteront de valider leur qualification pour les quarts de finale.

L'instance européenne a donc nommé Damir Skomina pour cette rencontre. Le Slovène est un arbitre expérimenté, puisqu'il sera aux manettes de la 48e rencontre de Ligue des champions de sa carrière, la première datant du mois d'octobre 2008, pour une victoire de... Marseille sur la pelouse du PSV Eindhoven.

Damir Skomina n'a jamais arbitré le PSG en Ligue des champions. Pour ce qui est de Manchester United, il était au sifflet lors de Benfica-United (1-1) en septembre 2011 (phase de poules) et United-Leverkusen (4-2) en septembre 2013 (phase de poules également).

À noter que le Slovène - également sélectionné lors du Mondial en Russie où il a arbitré trois rencontres - était l'arbitre de la finale de Ligue Europa remportée par les Reds Devils de José Mourinho contre l'Ajax (2-0), le 24 mai 2017.