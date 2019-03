PSG-Manchester United - Alves : "Nous ne pouvons pas être trop confiants"

Dani Alves a appelé ses coéquipiers à rester vigilants avant la seconde manche contre Manchester United, mercredi.

Malgré un succès à Old Trafford (0-2) qui permet au Paris Saint-Germain d'aborder sa seconde manche dans une situation confortable, Dani Alves ne s'enflamme pas. Le défenseur international brésilien, récemment rappelé avec la Seleçao, a trop de bouteille pour tomber dans l'excès de confiance.

"Bien sûr, je pense que nous avons fait un grand pas", a-t-il reconnu dans des propos relayés par L'Equipe ce lundi soir. "Mais nous ne pouvons pas être trop confiants, nous savons que dans le football tout peut arriver. Nous devons répéter l'excellent travail que nous avons accompli à l'aller. Ne pas jouer avec ce résultat, mais faire un résultat : c'est la seule façon pour nous d'atteindre au final notre objectif".

Pour rappel, les Parisiens avaient trouvé la faille en seconde période dans l'antre mancunienne, grâce à un but sur corner de Presnel Kimpembe (son tout premier but en pro) et à une seconde réalisation de Kylian Mbappé sur une offrande d'Angel Di Maria au terme d'un mouvement collectif de haute facture.

Dani Alves appuie également Kylian Mbappé dans son approche pour ce type d'événement. Le champion du monde français avait fait passer le message d'arrêter "d'avoir peur".

"Dans le football, vous ne pouvez pas avoir peur. Dans la vie, si les objectifs ne sont pas toujours atteints, c'est à cause de la peur. Il ne faut jamais avoir peur, il faut du respect, car (Manchester United) est une équipe historique en Ligue des champions. J'en plaisante toujours mais l'équipe "vierge" dans cette compétition, c'est nous, pas Manchester United qui l'a déjà gagnée".

Enfin, Dani Alves a lui aussi reconnu que la force de frappe offensive du club francilien restait impressionnante sans Neymar et Edinson Cavani, notamment grâce aux rendements impressionnants de Mbappé et Di Maria. "C'est la preuve qu'il y a beaucoup de qualité dans cette équipe. Je dis toujours que nous avons des joueurs spéciaux, comme Ney, Kylian, Edi, qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment, et que notre rôle est de les aide".

Pour rappel, Daniel Alves est le joueur activité le plus titré au monde. Le polyvalent défenseur brésilien a déjà remporté la Ligue des champions à trois reprises sous le maillot du FC Barcelone (2009, 2011, 2015), atteignant également la finale de la compétition avec la Juventus (2017).