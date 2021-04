PSG - Manchester City ? "Un match spécial" pour Riyad Mahrez

Né en banlieue parisienne, Mahrez savoure ses retrouvailles avec le club de sa ville avec en jeu une place pour la finale de la Ligue des Champions.

Malgré la défaite contre le Bayern Munich en août 2020 à Lisbonne, le PSG avait réussi ce qu’il n’était encore jamais parvenu à faire : se qualifier pour une finale de Ligue des Champions. L’objectif des propriétaires qataris depuis leur arrivée en 2011 avait enfin été validé même s’il reste désormais à aller jusqu’au bout.

Cet objectif, leurs homologues émiratis de Manchester City aimeraient enfin y parvenir. Ayant racheté le club à la fin des années 2000, les propriétaires du club avaient comme ambition de faire des Citizens un place forte de la Premier League et en Europe. Pour ce qui concerne le championnat anglais, l’objectif a été rempli depuis longtemps.

Mais en Europe, c’est une toute autre histoire. Jamais City n’est parvenu en finale et il reste même sur des éliminations peu flatteuse contre l’Olympique Lyonnais, Tottenham ou encore le Monaco de Kylian Mbappé.

Opposés au PSG en demi-finale de la Ligue des Champions, les hommes de Pep Guardiola auront pour mission de vaincre le signe indien et d’offrir au club la première finale de C1 de son histoire. Pour y parvenir, il faudra bien évidemment laisser la bande à Neymar sur le bas côté dans une double confrontation qui promet.

Si les fans en salivent d’avance, c’est également le cas de Riyad Mahrez. Buteur contre le Borussia Dortmund, l’Algérien aura à coeur de briller face à un club qui lui est cher.

En effet, bien qu’il soit international chez les Fennecs, Mahrez est né à Sarcelles, en banlieue parisienne et y a passé toute son enfance. Jouer contre le PSG sera donc un moment particulier pour le Citizen.

"C'est très bien pour moi, c'est spécial parce que je suis de Paris. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, donc ce sera spécial. Je suis très content de jouer contre cette équipe, ça sera un très grand match. On a aussi beaucoup de rendez-vous avant, avec la demi-finale de FA cup et la finale de Carabao Cup. Après, on aura le temps de penser à ce match et de se concentrer dessus", a lâché l'ancien joueur du Havre aux médias anglais.