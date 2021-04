PSG-Manchester City, Bacary Sagna : "Paris doit se préparer à courir et à souffrir"

L'ancien latéral français, qui a aidé à faire tomber le PSG en 2016, décrypte les clés de la rencontre entre les Cytizens et le club de la capitale.

Cinq ans après, le PSG et Manchester City se retrouvent à nouveau en Ligue des champions. La dernière fois, en 2016, le club anglais avait éliminé le PSG et le désormais célèbre 3-5-2 de Laurent Blanc en quarts de finale de la Ligue des champions pour jouer la première et unique demi-finale de son histoire. Ce mercredi soir, les deux clubs se retrouvent cette fois-ci dans le dernier carré et les deux ambitionnent d'aller en finale pour se rapprocher de leur but ultime : remporter la Ligue des champions.

Mais entre temps, que ce soit le PSG ou Manchester City, les deux équipes ont beaucoup changé, bien que Kevin De Bruyne, déjà en grande partie bourreau du PSG en 2016, est encore là. Ce choc entre deux grands d'Europe promet grandement et plusieurs points seront décisifs dans cette partie. Entre la lutte tactique entre Guardiola et Pochettino en passant par l'influence de Kevin De Bruyne ou les performances du duo Mbappé-Neymar. Dans une interview accordée à Le Parisien, Bacary Sagna, ancien de Manchester City, a livré les clés de cette rencontre.

"Kevin De Bruyne est le joueur phare de Manchester City. Ses passes entre les lignes sont chirurgicales et il est aussi très dangereux sur les coups de pied arrêtés. Manchester City aura sans doute beaucoup le ballon, grâce à une maîtrise technique impressionnante. Les Mancuniens comptent dans leurs rangs des joueurs de haut niveau, très habiles dans le pressing et le contre-pressing. Ils forment un étau qui, soudain, se referme sur toi", a analysé l'ancien international français.

"J'ai du mal à imaginer l'un des deux clubs prendre un avantage décisif à l'issue du match aller"

"Ils n'ont pas peur de prendre des initiatives, voire des risques. Ils ont cette capacité à analyser les situations en cours de match. Ils sont très patients et attendent l'erreur de placement de l'adversaire pour s'engouffrer dans la faille et tenter de le punir. En ce moment, la menace est souvent incarnée par le jeune Phil Foden. Un grand talent", a ajouté Bacary Sagna qui incite Paris à profiter des temps faibles de Manchester City, qui en aura à coup sûr en raison de la forte intensité mise dans son jeu.

"A Paris de profiter des temps faibles de Manchester City. Comme à Munich, le PSG doit se préparer à courir et à souffrir. On a vu Mbappé et Neymar faire des efforts, un groupe en totale osmose, tendu vers un objectif commun. Ces valeurs peuvent conduire le PSG loin cette saison. City présente quelques failles derrière et peine parfois à gérer la profondeur. Même si l'arrivée de Dias a apporté une meilleure stabilité dans ce secteur, c'est là que Paris a une belle carte à abattre. Mbappé et Neymar vont à mille à l'heure, Di Maria, dans un grand soir, est diabolique. Face à de telles flèches, capables de se sortir de n'importe quelle situation, de déjouer les marquages les plus hermétiques, tu t'exposes forcément à un moment ou à un autre", a expliqué l'ancien d'Arsenal.

Bacary Sagna a tenté de pronostiquer l'issue de la rencontre : "Je prédis un match très tactique et particulièrement serré. J'ai du mal à imaginer l'un des deux clubs prendre un avantage décisif à l'issue du match aller. Pour moi, Paris est un peu favori. Il part avec un avantage en terme de qualité. Ils ont éliminé le Bayern, la meilleure équipe de la compétition. Psychologiquement, ce n'est pas neutre. Après, la profondeur de banc de Manchester City est un élément à prendre en compte. Guardiola peut faire appel à des joueurs de la trempe d'Agüero, Sterling ou Gabriel Jesus sans déséquilibrer son collectif. C'est tout sauf anodin".