PSG : Malgré son intention de ne pas prolonger, Kylian Mbappé devrait rester la saison prochaine

Alors qu'il n'activera pas l'année en option dans son contrat, Kylian Mbappé souhaiterait tout de même rester au PSG la saison prochaine.

La lettre de Kylian Mbappé à destination des dirigeants du Paris Saint-Germain a sonné le premier gros coup de tonnerre de ce mercato estival 2023. L'international français ne souhaite pas activer l'année supplémentaire en option dans son contrat, qui se terminera donc en juin 2024. Une annonce qui a fait grand bruit en France comme en Espagne, où la presse imagine déjà le champion du monde rejoindre le Real Madrid dès cet été.

Mbappé voudrait rester cet été

Mais comme le rappelle RMC Sport ce mardi, le champion du monde 2018 a indiqué qu'il resterait au PSG la saison prochaine lors de la cérémonie des Trophées UNFP. "Je suis meilleur joueur, c’est le plus important. J’ai un contrat, j’ai encore l’année prochaine. Je serai là et je serai très content", avait-il déclaré. Mais cela pourrait bien le faire entre dans un conflit d'intérêt avec le club francilien puisque s'il reste jusqu'à la fin de saison prochaine sans prolonger son contrat, il sera libre de s'engager avec le club qu'il souhaite et Paris ne touchera aucune indemnité de transfert. Une situation que les dirigeants du club veulent à tout prix éviter, ils privilégient donc un transfert cet été.

S'ils avaient pris le risque en 2021-2022 de voir leur star être libre de tout contrat à l'issue de la saison, ils ne souhaitent pas recommencer, d'autant que le Real Madrid pourrait se montrer de plus en plus insistant dans ce dossier, et n'hésitera sûrement pas à s'aligner sur des montants astronomiques pour faire signer l'international français.