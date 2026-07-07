PSG : Longoni marche dans les pas de Donnarumma : « Je remercie Al-Khelaïfi et Luis Enrique, c'est un rêve pour moi »

Le transfert d'Alessandro Longoni du Milan au PSG a été officialisé hier. Ce jeune gardien, né en 2008, a paraphé ce jour un contrat qui le lie au club parisien jusqu'en 2031. Sur les chaînes thématiques du club, le portier italien a commenté son arrivée au sein de l'équipe championne d'Europe :

« Tout d’abord, je tiens à remercier le président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique pour l’opportunité qu’ils m’ont offerte et pour la confiance qu’ils m’ont accordée. Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain et je continuerai à travailler comme toujours pour être à la hauteur de cette confiance. Ici, je pourrai m’épanouir en tant que footballeur et en tant qu’homme. J’aurai l’occasion de m’entraîner avec un staff fantastique et des joueurs vraiment exceptionnels dans un centre d’entraînement à la pointe de la technologie, ce dont j’ai toujours rêvé. Je suis convaincu qu’ici, j’aurai la possibilité de m’épanouir et d’enrichir mon expérience en tant que jeune homme. »