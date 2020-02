PSG, Lizarazu : "Je préfère Cavani à Icardi contre Dortmund"

L'ancien latéral des Bleus opterait pour une titularisation de l'Uruguayen au détriment de l'Argentin ce mardi soir en Ligue des champions.

Le est attendu au tournant face au ce mardi. Les joueurs de la capitale vont devoir ramener un résultat positif d' lors du huitième de finale aller de . Thomas Tuchel va devoir faire des choix puisqu'il peut compter sur tous ses éléments en attaque. Si Mbappé, Neymar et Di Maria sont assurés de débuter, quid de Sarabia, Icardi ou encore Cavani ? Deux de ces trois joueurs débuteront sur le banc de touche. Dans une interview accordée à L'Equipe, Bixente Lizarazu a donné son point de vue sur le choix qu'il aurait fait face au BVB.

"Je pense que le PSG peut se permettre de jouer avec les quatre de devant. Le Borussia est une équipe déséquilibrée, très offensive mais fragile en défense. Si le PSG devait affronter un cador européen, mon raisonnement serait probablement différent, avec trois attaquants. Moi, je préférerais Cavani à Icardi. Pour ses appels, sa mobilité, sa capacité à jouer dans la profondeur face à Hummels. Je regrette que Tuchel n'ait pas mieux préparé Cavani pour la C1 en lui donnant davantage de temps de jeu. J'espère que ça va changer d'ici à la fin de saison parce que Cavani n'a pas perdu ses qualités de buteur. Il a juste besoin de confiance", a expliqué l'ancien latéral gauche de l'équipe de .

"Thiago Silva était passif"

Bixente Lizarazu a évoqué la gestion de Neymar par le Paris Saint-Germain : "C'est un joueur fantastique mais en dehors du terrain, il reste difficile à gérer. On peut avoir des doutes sur sa préparation invisible... J'ai même l'impression que Leonardo a accepté de devoir prendre Neymar comme il est. Et puis il y a toujours un problème de blessures avec lui avant les grandes échéances. Ça crée de l'inquiétude".

L'ancien latéral du est revenu sur le faux pas à Amiens et a évoqué le cas Thiago Silva : "Cette prestation ne dégage pas de bons signaux pour la dynamique de groupe, même si le PSG n'aura pas le même visage à Dortmund. Je suis inquiet par le manque de rythme de certains qui reviennent de blessure, par l'impression laissée par Thiago Silva. Avec lui, on voit vite quand il n'est pas bien car il se met à défendre en reculant. Il était passif au marquage à Amiens. Ça me rappelle le Thiago Silva de la première période à Madrid (2-2, le 26 novembre en phase de groupes)".

"Comme c'est le boss de la défense, c'est lui qui donne le tempo. S'il n'est pas bien, il recule et sa défense avec lui. Kimpembe avait été très fébrile contre (4-2, le 9 février). Marquinhos et Bernat reviennent de blessure et risquent de manquer de rythme. Cela fait beaucoup de titulaires en puissance si on ajoute en plus Neymar devant. Thiago Silva serait plus rassuré par sa présence à son côté. Marquinhos pourrait aussi mieux gérer ses efforts en défense qu'au milieu. Mais Thomas Tuchel préfère visiblement Marquinhos au milieu", a conclu Bixente Lizarazu.