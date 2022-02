PSG : Lionel Messi donne la recette du succès en Ligue des champions

Critiqué après son huitième de finale aller face au Real Madrid, Lionel Messi connaît l'exigence de la Ligue des champions par coeur, lui qui l'a déjà remporté quatre fois au cours de sa carrièrea avec le FC Barcelone. Dans une interview accordée au magazine du PSG, dont la date n'a pas été précisé, Lionel Messi a dévoilé la recette pour remporter la Ligue des champions, l'objectif majeur du club francilien cette saison et depuis l'arrivée des Qataris.

"Pas toujours la meilleure équipe qui gagne la C1"

"C'est compliqué de gagner la Ligue des champions. Compliqué, parce que c'est une compétition qui rassemble les meilleures équipes, et où le moindre détail, la moindre erreur peut vous éliminer. Je crois que nous avons une équipe qui peut essayer de la gagner. Nous sommes excités à cette idée et nous espérons vraiment y arriver, mais nous devons prendre les choses tranquillement. Je le répète, il est difficile de gagner la Ligue des champions", a analysé Lionel Messi.

PSG : Jérôme Rothen se paye Lionel Messi

"Ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui la remporte et il faut vraiment se concentrer sur tous les détails, en pensant à être l’équipe la plus forte possible. À la fin de la journée, ce sont les équipes les plus fortes qui atteignent leurs objectifs. Et nous sommes sur cette voie, en cherchant à devenir encore plus forts que ce que nous sommes. Disons que les grandes équipes doivent être performantes sur l’ensemble du terrain, dans toutes leurs lignes, en défense comme en attaque. Je pense que cela dépend de la capacité d’un collectif à jouer en équipe", a ajouté l'attaquant du PSG.

La clé, une unité défensive

"Les attaquants ne peuvent pas se contenter d'attaquer et les défenseurs de défendre. Il faut former une équipe forte et unie à la fois en phase défensive et en phase offensive. C'est cette ligne directrice qui nous permettra d’être une équipe pleinement compétitive. Une équipe qui tentera de remporter la Ligue des champions ainsi que tous les titres que nous sommes en mesure de convoiter", a conclu l'international argentin.

PSG : Sergio Aguero vole au secours de Lionel Messi

L'article continue ci-dessous

Cette saison, le paradoxe pour Lionel Messi c'est qu'il a de meilleures statistiques et semble plus à l'aise sur le terrain en Ligue des champions qu'en Ligue 1. L'Argentin découvre un championnat tactique, resserré, dans lequel les défenses ne lui laissent pas d'espace et il a donc besoin de temps pour s'adapter à ce jeu différent de la Liga. Lionel Messi a donné son point de vue sur le championnat de France et considère qu'il est sur la bonne voie.

"Ce championnat a beaucoup progressé ces dernières années. Le PSG y a beaucoup contribué. Le club a sensiblement augmenté la visibilité de la Ligue 1 dans le monde. Aujourd’hui, c'est un championnat très compétitif, où n'importe quelle équipe est capable de te battre et de te faire mal. Je vois le championnat de France comme une compétition de plus en plus équilibrée, comme le football d’une manière générale. Aujourd’hui, dans ce sport, il est devenu de plus en plus difficile de gagner tous les matchs", a expliqué l'Argentin.