Les compos de PSG-Lille - Neymar titulaire, Mbappé sur le banc

L’attaquant brésilien a été aligné d’entrée par Thomas Tuchel face aux Dogues. Kylian Mbappé est, pour sa part, remplaçant.

Le PSG renoue ce vendredi soir avec les devoirs domestiques. À domicile, les champions de défient le LOSC dans le cadre de la 14e journée de . Une rencontre qui verra Neymar effectuer son grand retour à la compétition après un mois et demi d’absence.

Le Brésilien était retenu dans le groupe, et il est même titulaire pour cette rencontre. Après avoir refléchi à son positionnement et à la manière de le réintégrer à l’équipe, Thomas Tuchel a choisi de le placer sur le côté gauche dans un système en 4-3-3. En attaque, l’ancien Barcelonas sera associé à Mauro Icardi et à Angel Di Maria. À noter, d’après les dires de son coach, il ne jouera assurément pas l’intégralité de la partie.

Neymar est de retour, en revanche Kylian Mbappé va devoir démarrer sur le banc. À peine remis d’une fièvre, l’international français a été ménagé par son coach. Il est donc remplaçant, tout comme Edinson Cavani. L’Uruguayen, qui a été décevant face à Brest, laisse de nouveau sa place à Icardi à la pointe de l’attaque.

Pour le reste du onze rentrant, il n’y a pas trop de surprises. En l’absence de Marco Verratti et d’Ander Herrera, c’est Marquinhos et Julian Draxler qui accompagneront Idrissa Gueye en milieu de terrain. Derrière, Thiago Silva composera l’axe central avec Kimpembe, tandis que Meunier et Bernat occuperont les côtés. Remis de sa blessure à l’adducteur, Keylor Navas reprend sa place dans les buts.