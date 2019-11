PSG-Lille : Mbappé est bien dans le groupe

Thomas Tuchel a convoqué 20 joueurs dont 3 gardiens pour PSG-Lille ce vendredi (20h45). Kylian Mbappé est bien présent dans le groupe.

Alors qu'une incertitude pesait encore jeudi sur sa présence dans le groupe pour PSG- , ce vendredi (20h45) au Parc des Princes, Kylian Mbappé est bien convoqué par Thomas Tuchel. L'entraîneur allemand a retenu vingt joueurs dont trois gardiens (Navas, Rico, Bulka).

Il pourra compter sur le retour de Neymar, qui n'a plus joué avec le depuis le 5 octobre et une large victoire contre Angers (4-0).

Eric Maxim Choupo-Moting, Thilo Kehrer et Layvin Kurzawa n'ont pas été retenus par Thomas Tuchel. Adil Aouchiche non plus. En revanche, le jeune Tanguy Kouassi, de retour lui aussi de la U17, figure dans le groupe élargi.

Les forfaits de Marco Verratti, Loïc Mbe Soh et Ander Herrera avaient été annoncés dès jeudi en conférence de presse.

LES 20 JOUEURS CONVOQUÉS :

Gardiens : Navas, Rico, Bulka

Défenseurs : Bernat, Dagba, Diallo, Kimpembe, Kouassi, Meunier, T.Silva

Milieux : Marquinhos, Draxler, Gueye, Paredes, Sarabia

Attaquants : Cavani, Di Maria, Icardi, Mbappé, Neymar