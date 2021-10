PSG - Lille (2-1), Marquinhos : "Il faut qu’on se prépare mieux à ces rencontres"

Mené au score, le PSG a renversé la situation contre Lille. Si Marquinhos est content de la réaction, il estime qu’il faut répondre plus vite.

Marquinhos, quelle est votre analyse sur le match ?

On a eu du mal à démarrer le match. Je pense qu’ils nous ont fait mal en contre-attaque surtout. On a perdu beaucoup de ballons au milieu de terrain et on n’a pas été vigilants derrière. Ils nous ont fait mal. En deuxième mi-temps, on a été mieux en place, on a eu plus de facilité pour récupérer les ballons.

C’est l’agressivité des Lillois qui vous a gênés pendant une heure ?

On savait comment jouait Lille. Ce sont les champions de France en titre, ce n’est pas pour rien. C’est une équipe agressive et qui joue surtout les contre-attaques. Dès leur première occasion, ils arrivent à marquer donc ça leur donne de la confiance. Il faut qu’on se prépare mieux à ce genre de rencontre car il y a une grande équipe de l’autre côté et il ne faut pas faire de cadeaux.

Comment expliquer le changement d’attitude durant les vingt dernières minutes ?

Je pense que c’est surtout dû au placement. En première mi-temps, on a été un peu en retard dans nos placements. En deuxième, on a été plus simples dans nos passes, on a récupéré plus vite et ça change beaucoup de choses. Eux, ils ont eu plus de mal à ressortir.

Le passage à trois derrière a aidé aussi ?

La défense à 3 a également fait du bien. Comme Lille avait deux attaquants avec deux pointes et deux joueurs sur le côté, c’était compliqué pour le pressing. Dès qu’on perdait le ballon, ils avaient toujours un joueur qui était tout seul et qui pouvait contrer. En deuxième, ça a été mieux même avant de passer à trois. Thilo jouait à droite mais restait toujours bien placé