PSG - Ligue des champions : Nasser Al-Khelaïfi demande à garder la "tête froide" après le tirage au sort

Le président du PSG a parlé pour la première fois depuis le début de la saison, commentant le tirage au sort de la C1 et l'actualité du club.

Le Paris Saint-Germain sait à quelle sauce il va être mangé en Ligue des champions. Le club de la capitale sera opposé à la Juventus, l'occasion de retrouver Angel Di Maria, son ancien joueur, à Benfica et au Maccabi Haïfa. Après le tirage au sort, Nasser Al-Khelaïfi, présent en zone mixte, a envoyé un message à ses troupes avant le début de la plus grande compétition européenne.

"On a encore beaucoup de travail"

"C’est la meilleure compétition au monde, on est vraiment content d’être là, de débuter cette compétition, tout le monde veut jouer cette compétition, c’est magnifique. On a senti quelque chose changer, l’attitude de l’équipe, le style de jeu, on joue bien au foot mais c’est seulement le début, on a beaucoup de travail, on a beaucoup de choses à travailler, la saison est très longue, on a encore beaucoup à faire", a analysé le président du PSG.

Mercato - PSG : "Mbappé n'a pas demandé le départ de Neymar", d'après Jérôme Rothen

Nasser Al-Khelaïfi est satisfait de la dynamique actuelle du club : "Cette saison, on regarde, on travaille sur chaque match, chaque entraînement, on donne 200 % sur chaque match et chaque entraînement. Je ne sais pas où on va aller mais tout le monde souhaite bien évidemment aller le plus haut possible, on veut gagner chaque match, avoir la tête froide et rester calme. Nous nous entrainons chaque jour pour y parvenir".

"Aucun problème entre Mbappé et Neymar"

"Notre nouveau staff sportif fait un excellent travail. Grâce à l’engagement de tous et aussi grâce au soutien de nos fans, nous réalisons un très bon début de saison. Nous sommes sur une dynamique de performances qui nous aidera à aborder avec une grande confiance nos rendez-vous européens", a ajouté le président du Paris Saint-Germain.

Les stats de LOSC-PSG – Un Mbappé record, une humiliation historique pour Lille

Discret depuis le début de saison, Nasser Al-Khelaïfi a été invité à commenter le "penaltygate" et l'a dédramatisé : "Des tensions entre Neymar et Kylian Mbappé ? Non, non, il n'y a aucun problème ! Ce sont les médias qui disent ça. Je peux me disputer avec mon frère, ma soeur, c'est normal ! Ce sont de bons amis, de très bons coéquipiers et ils seront toujours de bons coéquipiers".

Enfin, le président du PSG a été interrogé sur le mercato du club de la capitale, alors que le marché ferme ses portes dans une semaine : "Skriniar au PSG ? Si on peut signer un joueur, on vous dira sur le média, ne vous inquiétez pas !" Pour rappel, Christophe Galtier avait indiqué qu'il attendait encore trois recrues d'ici la fin du mois d'août.