PSG - Les politiques réagissent aux propos de Galtier sur les chars à voile

Les propos de l'entraîneur parisien, ironisant sur de possibles déplacements du club en char à voile, font largement réagir.

"Excusez-moi. Je me doutais qu’on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile…"

"Vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes"

Interrogé sur les déplacements du Paris Saint-Germain, qui s'est notamment rendu à Nantes en avion samedi soir alors que les deux villes ne sont séparées que de deux heures en train, Christophe Galtier a répondu par l'ironie.

Aux côtés de Kylian Mbappé, le technicien parisien a rigolé après la question, avant de répondre par une blague qui n'est pas passée.

Quelques heures plus tard, c'est la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, qui réagissait sur Twitter, en écrivant : "M. Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables - on en parle ?"

Anne Hidalgo et Bruno Lemaire réagissent aussi

Ce mardi matin, c'est la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a réagi à son tour aux propos de Christophe Galtier.

"Non mais ça va pas de répondre des trucs pareil ???? On se réveille les gars ??? Ici c’est Paris", a-t-elle écrit, elle aussi sur Twitter.

Interrogé par RMC, Bruno Lemaire n'a pas non plus apprécié le second degré du coach rouge et bleu : "Il peut tous nous arriver à n’importe quel moment d’avoir un fou rire au moment le moins opportun. Et je pense que c’était le moment le moins opportun. Ce que je crois c'est que nous devons tous prendre le réchauffement climatique au sérieux", a-t-il affirmé.

"C’est grave, c’est l’avenir de notre planète, c’est notre capacité à habiter cette planète, pour nous et pour l’avenir de nos enfants et de nos petits enfants. L’ironie de Christophe Galtier est déplacée.

"Ce que je crois encore une fois profondément c’est qu’il faut que tous quoique ça puisse nous couter dans nos comportement dans nos réflexions, nous prenions le réchauffement climatique très au sérieux."