PSG - Les jeunes avec Pochettino : le changement, c’est maintenant ?

Pendant la pré-saison, le technicien parisien a accordé un certain temps de jeu aux jeunes joueurs. Une promesse pour la saison à venir ?

Au Paris Saint-Germain, les jeunes ne sont pas un sujet tabou. Mais presque. La faute à plusieurs ratés, désillusions ou occasions manquées. Tout dépend du point de vue, et via celui des décideurs parisiens - du coach au directeur sportif - l’équation reste la même : comment réussir à intégrer ces espoirs en devenir à une équipe de stars confirmées, avides de disputer chaque minute de chaque match ? La pré-saison rend bien des services, et à l’instar de Thomas Tuchel, son successeur Mauricio Pochettino fait très largement tourner son effectif.

Xavi Simons et Gharbi s’illustrent

La saison passée, après avoir remplacé son homologue allemand dès le début de l’année, l’Argentin n’avait pas vraiment eu l’occasion de voir les jeunes à l’oeuvre. Colin Dagba (19 matchs), par la force des choses, en a profité pour s’illustrer sur le côté droit, avec notamment une superbe performance face au Bayern Munich en C1, tandis que Timothée Pembélé (4 apparitions), Xavi Simons (2 apparitions) ou encore Kenny Nagera et Edouard Michut (1 minute de jeu chacun) n’ont pas eu cette chance. Mais après un exercice et un été éreintants pour les internationaux, la place est libre.

Xavi Simons en a profité pour s’illustrer face au Mans (4-0) et Chambly (2-2) avec deux buts inscrits, soit un de plus qu’Ismaël Gharbi, qui a lui aussi fait forte impression. On retiendra également la passe décisive du milieu central Eric Dina contre Augsbourg (2-1), ou encore le but de son compère de l'entrejeu Bandiougou Fadiga contre les Manceaux. Pour le plus grand plaisir de Pochettino, lequel a tenu à envoyer un message aux jeunes avant les deux dernières rencontres amicales contre le Genoa (24 juillet) et Séville (27 juillet), et surtout le Trophée des Champions face à Lille dès le 1er août.

"Il sera important de faire un mix", mais quand ?

"L'objectif est d'améliorer notre forme physique, mais aussi de permettre aux jeunes de montrer leurs qualités. C'est bien pour le futur du club. Le projet n'est pas seulement de signer des grands joueurs, comme on est en train de le faire, mais aussi d'avoir cette identité de club avec des joueurs du centre de formation. Je pense qu'avec le temps, il sera important de faire un mix", a promis le technicien argentin sur beIN Sports. Avec le temps, ou dès cette saison ? De nombreux jeunes se poseront logiquement la question, comme Kays Atil-Ruiz qui a préféré retourner à Barcelone cet été, ou Abdoulaye Kamara qui a rejoint Dortmund.

Avant lui, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche ont également quitté le navire un an plus tôt. Direction Munich et Saint-Etienne, libres de tout contrat. L’été précédent, hormis Adrien Rabiot et son exil turinois, Paris avait au moins réussi à renflouer les caisses grâce à ses futurs ex-espoirs avides de temps de jeu : 15 M€ pour Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), 13 M€ pour Christopher Nkunku (RB Leipzig), 12,5 M€ pour Stanley Nsoki (OGC Nice), et 10 M€ pour Arthur Zagre (Monaco) et Timothy Weah (Lille). Hormis les deux joueurs transférés en Bundesliga, aucun n’a réellement donné satisfaction ailleurs…

L’exemple Dagba

Alors, que faire avec les jeunes ? En atteignant la finale puis la demi-finale de la Ligue des Champions, malgré la perte du titre en Ligue 1 l’été dernier, Paris a prouvé qu’il était sur la bonne voie. Et il a choisi un recrutement XXL pour arriver plus vite au terme du chemin. Ensuite, sans doute, les espoirs recrutés et les "titis" parisiens pourront réellement avoir leur chance. Mais il conviendra de la saisir, ce que Xavi Simons et Ismaël Gharbi ont visiblement compris cet été. Soit le meilleur moyen possible pour se faire une place dans le groupe, obtenir quelques minutes, et pourquoi entrer dans la rotation pour espérer participer aux plus belles affiches.

Chose réussie par Dagba la saison passée. La méforme d’Alessandro Florenzi a aidé, mais celui qui a rejoint le PSG en 2016 avant d’y signer professionnel un an plus tard a su saisir sa chance. Il n’a certes pas été récompensé par l’arrivée d’Achraf Hakimi cette saison, mais ainsi règne Leonardo, dont l’une des missions associées à son retour en 2019 était justement de régler l’épineux problème des départs anticipés de stars en devenir. Pochettino parviendra-t-il à aider son directeur sportif en les intégrant au projet ? L’Argentin semble ouvert à l’idée. Mais sur le terrain, seul le niveau prévaut pour gagner le respect des stars… et de l’entraîneur.