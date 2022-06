PSG : "Les gens parlent si Messi ne marque pas 50 buts", pour Herrera l'Argentin reste le plus grand de tous les temps

La première saison difficile au Parc des Princes ne doit pas être retenue contre l'héritage laissé par l'Argentin, selon son coéquipier espagnol.

Lionel Messi reste le meilleur footballeur de tous les temps aux yeux de son coéquipier du Paris Saint-Germain, Ander Herrera, qui estime que les difficultés de l'Argentin à être prolifique lors de sa première campagne en Ligue 1 ne doivent pas diminuer son héritage. L'attaquant vétéran a quitté le FC Barcelone l'été dernier pour le Parc des Princes.

Herrera relativise le faible bilan de Messi

Il a ajouté un nouveau championnat à son palmarès en remportant la Ligue 1. Mais comparé à ses performances habituelles au Camp Nou, l'attaquant de 35 ans a eu du mal à trouver le chemin des filets, ne marquant que 11 buts en 37 apparitions. Mais Herrera estime qu'une saison en deçà des attentes ne devrait pas l'obliger à évaluer rigoureusement ses capacités à ce stade de sa carrière.

Neymar défendu par une légende du PSG

"Vous demandez 50 buts par saison", a déclaré Herrera à AS. "A partir de là, s'il ne les marque pas, les gens parlent. Il ne faut pas non plus oublier que Leo a eu le record de tous les temps en Ligue 1 : il a touché le poteau 10 fois ! S'il avait marqué 10 buts de plus, cela aurait été une très bonne saison pour Léo. Mais pour moi, il est le meilleur de tous les temps, sans discussion. Maintenant, je l'admire encore plus pour la façon dont il gère son quotidien avec une totale humilité, [et] toujours avec le sourire pour les gens."

"Kylian peut tirer beaucoup de Léo"

Avec l'Argentin dans ses rangs, le PSG a retrouvé le chemin du titre en France, après l'avoir perdu au profit de Lille la saison pasée, grâce à Kylian Mbappé, et la décision de l'international français de renoncer à un transfert au Real Madrid en faveur d'un nouveau contrat dans la capitale a été l'une des saga les plus scrutées de l'année.

L'association entre le septuple Ballon d'Or et le champion du monde 2018 va donc continuer et ce partenariat entre deux très grands joueurs ne peut qu'être bénéfique pour l'international français selon Ander Herrera : "Kylian peut tirer beaucoup de Leo. Il va mettre le ballon au bon endroit et, grâce à sa vitesse, il va se frotter au gardien, où il est mortel".

"Peut-être que Messi n'a plus besoin de 50 buts à l'heure actuelle. C'est comme Cristiano Ronaldo, ils ne baissent jamais leur niveau", a conclu Ander Herrera. Certes, Lionel Messi n'aura pas besoin de mettre 50 buts la saison prochaine pour répondre aux critiques, mais il devra répondre présent dans les moments les plus importants de la saison sous peine d'être à nouveau chahuté.