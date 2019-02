PSG, les confidences de Neymar sur ses blessures : "La première fois, je n'étais pas triste"

Neymar a dévoilé lors d'une interview à la chaîne brésilienne TV Globo avoir "pleuré pendant deux jours" après s'être blessé à nouveau.

Neymar a le Blues. La star du PSG a révélé lors d'un entretien à la télévision brésilienne que cette nouvelle lésion était plus dure à endurer d'un point de vue psychologique que sa première blessure au cinquième métatarsien qui l'avait contraint à se faire opérer l'an dernier.

"C'était plus compliqué. La première fois que je me suis blessé, je me suis dit: 'je vais me faire opérer, il faut résoudre ça au plus vite'. Je n'étais pas triste", a indiqué l'international auriverde, dans un extrait d'interview pour le média brésilien TV Globo réalisé à Paris et qui sera diffusé en intégralité le 3 mars prochain



"Cette fois, j'ai eu plus de mal à digérer. J'ai passé deux jours à pleurer chez moi", a-t-il ajouté. Neymar donnait pourtant des nouvelles beaucoup plus rassurantes il y a quelques jours dans un entretien acordé à la chaîne Youtube brésilienne Fui Clear, lui qui vise un retour avant les quarts de finale de la Ligue des champions :

"Ça va mieux. On a fait des traitements pour faire en sorte que ça s’améliore le plus vite possible. On est content de l’évolution, de tout ce qui se passe. Je suis impatient de pouvoir refaire ce que j’aime le plus dans la vie, jouer au football. (...) On fait des injections de plasma enrichi et de plaquettes à Barcelone pour aider la consolidation et la récupération, c’est plus ou moins ce que je sais. On avait prévu de huit à dix semaines d’arrêt. Je crois que je serai de retour en mars. Si tout va bien, on prévoit un retour pour les quarts de finale de la Ligue des Champions", avait-il indiqué.

Pour rappel, la saison dernière, Neymar était resté trois mois sans jouer après son opération, revenant juste à temps pour disputer le Mondial-2018 en livrant des performances très discutables et qui furent d'ailleurs très discutées par les observateurs du monde entier.