PSG - Les adieux de Buffon ?

Toujours pas prolongé par la direction parisienne, Gianluigi Buffon pourrait disputer son dernier match sous les couleurs parisiennes à Reims.

Et si c'était déjà la fin de l'histoire de Gianluigi Buffon à Paris ? Le gardien italien, arrivé l'été dernier après la fin de son contrat du côté de la , ne sait toujours pas s'il restera dans la capitale française la saison prochaine.

En attendant, il pourrait être aligné par Thomas Tuchel ce vendredi soir à Reims (21h05) dans le cadre de la 38e et dernière journée de championnat. En effet depuis plusieurs semaines, l'entraîneur allemand a mis en place une alternance entre ses deux gardiens et c'est Alphonse Areola qui était aligné lors de la réception de , samedi dernier (4-0).

Une alternance qui est bien le principal problème à ce poste selon l'ancien coach du , qui n'a pas manqué de le faire savoir à ses dirigeants. "On ne peut pas continuer comme ça, nous sommes sûrement le premier club dans l'histoire à avoir fait ça. Ce n'est pas possible de continuer comme ça, ça l'a été juste parce que Gigi et Alphonse sont des gars extraordinaires", déclarait-il avant le déplacement à Angers il y a deux semaines.

Buffon veut être en concurrence avec Areola

Cette saison, aucun des deux gardiens n'était clairement identifié comme le numéro 1, ce qui n'a pas semblé les mettre dans les meilleures dispositions. Une expérience qui ne devrait pas être reproduite la saison prochaine.

Alors qu'il arrive en fin de contrat en juin, Buffon dispose d'une option d'une année supplémentaire, qui n'a pour l'heure pas été déclenchée par les dirigeants parisiens. L'Italien souhaiterait prolonger, comme il l'a récemment fait savoir. Il n'envisage toutefois pas d'être la doublure d'Areola, mais bien en concurrence avec le champion du monde français.

Autrement dit : il est partisan d'un statut que ne souhaite pas Tuchel, ce qui n'inciterait pas le PSG a le prolonger. Ce dernier match de la saison sera-t-il alors son dernier avec le maillot Rouge et Bleu, à l'instar d'autres joueurs sur le départ ? Comme lui, Julian Draxler et surtout Edinson Cavani sont annoncés partants cet été mais rien n'est pour l'heure acquis...