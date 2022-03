PSG : Leonardo lève le voile sur l'avenir de Mauricio Pochettino

Selon Leonardo, le directeur sportif du club de Ligue 1, Mauricio Pochettino n'a jamais demandé à quitter le Paris Saint-Germain, alors que de nombreuses rumeurs l'envoient à Manchester United depuis le départ d'Ole Gunnar Solskjaer. Le PSG occupe clairement la tête du championnat de France et est également en course pour un premier titre tant attendu en Ligue des champions, bien que l'avenir de Pochettino au club soit un sujet de débat constant.

"Comment ne pourrait-il pas être motivé d'être ici ?"

Mais pas pour Leonardo, qui affirme que le club n'a jamais envisagé de changer d'entraîneur et que Mauricio Pochettino n'a jamais indiqué qu'il voulait partir. Dans une interview accordée à L'Equipe, Leonardo a déclaré à propos du technicien argentin : "Il lui reste encore un an de contrat [jusqu'en juin 2023]. Honnêtement, nous n'avons jamais pensé à changer d'entraîneur. Nous n'avons jamais contacté [Zinedine] Zidane ou qui que ce soit".

PSG : Leonardo met les choses au clair sur le dossier Kylian Mbappé

"Avant de venir ici, Pochettino était dans le top 5 des entraîneurs dans le monde et il l'est toujours. Nous voyons les progrès réalisés, même si beaucoup de choses se sont passées. Je le vois toujours plus impliqué car, avec le temps, on comprend mieux le contexte. Je pense qu'il a pu avoir des moments de doute, mais il n'a jamais demandé à partir. Il a pu avoir des moments difficiles, en février ou mars par exemple, il a eu Covid. Ensuite, pendant l'été, il y a eu des rumeurs de départ. Mais aucun club ne l'a demandé et personne ne nous a appelés", a ajouté le directeur sportif brésilien.

Pochettino, toujours une des priorités des Red Devils

Mauricio Pochettino a passé une partie de sa carrière de joueur au PSG, et Leonardo pense que ce lien, plus le fait de pouvoir entraîner une équipe comprenant Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi et bien d'autres, rend invraisemblable le fait qu'il ne soit pas motivé pour rester en place : "Je n'ai aucun problème avec Pochettino. Nous sommes très clairs, nous parlons de tout. Il n'a jamais demandé à partir. Un entraîneur dans sa situation, comment pourrait-il ne pas être motivé ?"

Le PSG bling-bling ? Leonardo tacle Ibrahimovic et Meunier

L'article continue ci-dessous

"Vous avez un effectif comme ça, vous êtes au PSG où vous avez joué vous-même. Je ne vois même pas en quoi c'est un sujet de discussion", a conclu Leonardo. L'entraîneur du PSG reste l'un des favoris pour décrocher le poste d'entraîneur principal à Old Trafford à la fin de la saison, une fois que le mandat de Ralf Rangnick comme entraîneur intérimaire prendra fin.

Les Red Devils sont intéressés depuis longtemps par la nomination de l'Argentin, qui est apprécié par les membres du conseil d'administration de United, Pochettino ayant reçu des éloges pour le travail qu'il a effectué lors de son passage à Tottenham. En effet, GOAL a rapporté en février 2022 que Pochettino n'est pas entièrement heureux au Parc des Princes et qu'il est toujours possible qu'il quitte le club à la fin de la saison. Le 1er mars, United a confirmé qu'il menait un "processus approfondi" pour la nomination de son prochain manager. Erik ten Hag, l'entraîneur de l'Ajax, est également en lice.