PSG : Leonardo et Verratti risquent une suspension pour leurs propos sur l’arbitrage

"Ce soir, on s’est fait chier dessus par les arbitres." Ces mots, très durs, sont ceux de Marco Verratti après la défaite du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Nantes (1-3) samedi, dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1.

La FFF peut intervenir

Même son de cloche chez son directeur sportif Leonardo, qui a immédiatement ciblé M. Lesage en zone mixte après le coup de sifflet final. Avec des mots forts, encore. Et, comme Verratti, le dirigeant brésilien pourrait être sanctionné.

Les mots forts de Leonardo contre l’arbitrage après Nantes-PSG

Comme l’explique L’Équipe ce lundi, la commission de discipline de la LFP n’a pas la capacité de s’auto-saisir dans pareille situation, mais le Conseil Nationale de l’Éthique (CNE) de la Fédération Française de Football le peut.

Le précédent Payet

Au vu de la résonance des propos tenus par les Parisiens, le CNE pourrait donc décider d’intervenir. Pour rappel, Dimitri Payet avait été suspendu deux matchs en 2015 pour avoir crié "On s’est fait niquer !" devant le vestiaire des arbitres en 2015, après un OM-OL (0-0) on ne peut plus houleux.

Pourquoi les Parisiens s'en sont pris à l'arbitrage

Contrairement à Verratti et Leonardo, le milieu offensif marseillais n’avait pas tenu ces propos à l’antenne, mais la diffusion des images du couloir par l’émission J+1 avait changé la donne. Les supporters marseillais risquent donc d’être très attentifs à une éventuelle sanction des deux Parisiens.