PSG, Leonardo aura la main sur le sportif ?

En cas de retour au poste de directeur sportif, le Brésilien devrait avoir les pleins pouvoir dans la politique sportive du club de la capitale.

Jour après jour, heure après heure, le retour de Leonardo au semble se confirmer. Sauf retournement de situation, l'ancien directeur sportif du PSG entre 2011 et 2013 devrait rentrer au bercail et endosser ses nouvelles fonctions dans les prochains jours. Seulement quelques semaines après avoir quitté l' , le Brésilien va selon toute vraisemblance reprendre du service et devrait avoir de nouveau un rôle crucial chez le champion de en titre.

Selon les informations de L'Equipe, ce retour ne devrait pas s'effectuer avec la casquette de président délégué, contrairement à ce qui a pu circuler ces derniers temps. Cela ne devait, de toute façon, pas être la volonté de l'ancien directeur sportif du PSG. Leonardo devrait revenir, à peu de chose près, au poste qu'il a occupé entre 2011 et 2013 avec lequel il a construit l'équipe du PSG ramenant notamment Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Motta, Edinson Cavani, Marquinhos et Marco Verratti, ainsi que Carlo Ancelotti.

Un retour acté à la fin du mois de juin ?

En plus du recrutement des professionnels dont il s'était déjà occupé avec brio par le passé, Leonardo devrait cette fois-ci également s'occuper du centre de formation, dont le fonctionnement a été très critique, en externe, mais aussi en interne, selon l'Equipe, depuis quelques saisons et notamment lors des deux dernières. La gouvernance d'Antero Henrique et des hommes de confiance du directeur sportif aurait agacé en interne.

Autrement dit, Leonardo aurait les pleins pouvoirs concernant la politique sportive du club avec pour but de redéfinir le projet de la formation, redonner envie aux jeunes joueurs du PSG de rester et de passer professionnel, sans pour autant oublier de s'occuper du groupe professionnel. Qui sait, il pourrait même décider de faire machine inverse concernant la suppression de l'équipe réserve, une décision prise par Antero Henrique il y a peu. Selon L'Equipe, la dernière incertitude demeure au niveau de la date de son retour.

Les dirigeants du PSG laisseraient entendre que cela pourrait prendre encore un peu de temps. La fin du mois semble être la date butoir, afin de résoudre la situation avec le fair-play financier, une tâche réservée à Antero Henrique. Mais avant de sceller le retour de Leonardo, le PSG va également devoir s'occuper de l'avenir du Portugais, ce qui pourrait modifier la date du retour du Brésilien. Une chose est sûre, si Leonardo revient au PSG, comme lors de son premier passage, il sera selon toute vraisemblance le nouvel homme fort du club.