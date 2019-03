PSG - Leandro Paredes : "Manchester United n'a pas été meilleur que nous"

Le milieu de terrain du PSG, arrivé, cet hiver s'est exprimé sur sa convocation en sélection et la Copa América qui se profile au Brésil.

Leandro Paredes est un joueur du depuis le mois de janvier et son arrivée en provenance du Zénith Saint-Petersbourg pour environ 40 millions d'euros. L'Argentin a depuis progressivement gagné du temps de jeu dans l'effectif de Thomas Tuchel, avant d'être appelé avec l'Albiceleste pour les deux rencontres de ce mois de mars. Les coéquipiers de Lionel Messi, de retour après s'être mis en retrait après le Mondial, retrouveront le Venzuela ce vendredi (21h) puis le , le 26 mars (20h) afin de préparer la Copa América qui se dispute cet été au .

Un Mondial que Leandro Paredes a raté, pas sélectionné par Jorge Sampaoli. "Cela m'a fait très mal, je ne l'avais pas vu venir. J'avais eu une bonne discussion avec l'entraîneur et j'étais plutôt content. Je ne m'attendais pas à rester de côté, et j'étais très déçu après avoir été si proche. L'élimination contre Manchester [en ] a fait mal aussi. n'a pas été meilleur que nous. Nous avions bien gagné là-bas."

Le milieu de terrain a ensuite parlé du retour de Lionel Messi en sélection, plus de huit mois après l'élimination en huitièmes de finale de la contre la (3-4). "Il vient toujours nous voir pour parler, ils nous demande d'observer les déplacements qu'il fait, où il se situe, comment il faut lui donner. Cela m'a surpris, parce qu'avec la carrière qu'il a... Je crois que Leo [Messi] est notre leader, et tous les autres nous sommes là pour aider à gagner la Copa América. C'est celui-là, mon prochain rêve. Ce que je sais c'est que ces deux matches qui arrivent vont être très importants et qu'ensuite je devrai faire du mieux possible avec mon club", avec comme objectif d'être dans le groupe pour aller au Brésil en juin.

Alors qu'il cotoie deux des meilleurs joueurs de la planète, Lionel Messi en sélection et Neymar en club, Paredes a donné son avis sur ces deux stars. "Messi ? C'est un rêve de jouer à ses côtés. C'est un garçon très tranquille et très humble. Certains peuvent penser qu'avec un tel niveau il pourrait être différent, mais non." Quand à Neymar, "je ne l'ai toujours pas vu jouer de près parce qu'il est encore blessé et nous n'avons pas pu nous antraîner ensemble. Mais Ney est un garçon très sympa, très heureux. Pourvu qu'il reste au club."