PSG, Leandro Paredes : "Je dois améliorer mon comportement"

Le milieu de terrain argentin est revenu sur les incidents lors du Classique dans lequel il a été expulsé en fin de rencontre.

Dire que Leandro Paredes est le premier responsable des incidents de fin de match entre le Paris Sait-Germain et l' serait très réducteur, en revanche, l'Argentin en a été le déclencheur. Alors que la rencontre entre les deux équipes était très tendue, Leandro Paredes a accroché Dario Benedetto en toute fin de match ce qui a provoqué une "bagarre générale" avec à la clé plusieurs exclusions chez les deux équipes.

Leandro Paredes a d'ailleurs fait partie des joueurs sanctionnés d'un carton rouge. Suspendu face à Metz et à Nice, le milieu de terrain argentin avait écopé de deux matches de suspension et pourra donc faire son retour ce week-end. Néanmoins, l'ancien joueur de l' sait qu'il aurait dû se montrer plus intelligent dans cette rencontre et regrette d'avoir eu un tel comportement lors du Classique face à l'Olympique de Marseille.

"Avec Benedetto, nous ne nous sommes pas disputés"

Dans une interview accordée à la radio argentine, Radio Continental, Leandro Paredes a admis qu'il a vécu cet épisode comme une prise de conscience et qu'il souhaite désormais changer son comportement : "Je suis très heureux à Paris (...) Ce qu'il s'est passé contre Marseille m'a fait un déclic dans ma tête, je dois changer. Je dois améliorer mon comportement. Ils m'ont infligé deux matchs de suspension et je n'ai pas pu jouer. Avec Benedetto, je n'ai eu aucune discussion, c'était juste une friction. Nous ne nous sommes pas disputés, ni quoi que ce soit".

Régulièrement sélectionné avec l' , Leandro Paredes a délivré son regard sur la sélection nationale. Il considère qu'il n'est pas simple de jouer avec des joueurs que l'on ne côtoie pas au quotidien : "Ce n'est pas facile de porter le maillot de l'équipe nationale et de jouer avec des coéquipiers que vous voyez pendant 10 jours. Ce n'est pas la même chose que de jouer en club et vous êtes avec le même groupe tous les jours".

Enfin, Leandro Paredes a été intérrogé sur l'absence d'Angel Di Maria avec l'Argentine. L'attaquant du PSG n'a plus été convoqué depuis 2019 et s'est récemment plaint d'être snobé sans aucune raison. Leandro Paredes a soutenu son coéquipier, sans pour autant charger Lionel Scaloni : "Angel mériterait d'être en sélection. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent faire partie de l'équipe nationale, mais l'entraîneur doit prendre des décisions et ils doivent être respectés".